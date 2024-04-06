Дмитрий Маликов "нашел" брата-близнеца

Российский эстрадный исполнитель Дмитрий Маликов опубликовал фотографию с юмористом Иваном Абрамовым, одетым в парик. На общем снимке артисты получились весьма похожими друг на друга, сообщает Zakon.kz.

"О! Брата-близнеца встретил... Делаем группу "Сестры братьев Гримм" или "Братья сестер Зайцевых", – значится в подписи к публикации за 6 апреля 2024 года.

Комментаторы сразу же отметили, что Маликов не меняется и всегда выглядит на все сто.

Так выглядеть, как Маликов – достижение и еще какое! Браво!

Как будто папа с сыном.

Дима самый красивый, не сравнить.

Он стареть собирается?

Вы красивее.

Человеку почти 55 лет. Как он это делает? Что за синдром вечно молодого? – пишут пользователи Сети.

В марте 2024 года исполнитель хита "Ты одна, ты такая" рассказал о важном событии, которое произошло 32 года назад.