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Дмитрий Маликов "нашел" брата-близнеца

Дмитрий Маликов близнец, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 13:45 Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Российский эстрадный исполнитель Дмитрий Маликов опубликовал фотографию с юмористом Иваном Абрамовым, одетым в парик. На общем снимке артисты получились весьма похожими друг на друга, сообщает Zakon.kz.

"О! Брата-близнеца встретил... Делаем группу "Сестры братьев Гримм" или "Братья сестер Зайцевых", – значится в подписи к публикации за 6 апреля 2024 года.

Комментаторы сразу же отметили, что Маликов не меняется и всегда выглядит на все сто.

  • Так выглядеть, как Маликов – достижение и еще какое! Браво!
  • Как будто папа с сыном.
  • Дима самый красивый, не сравнить.
  • Он стареть собирается?
  • Вы красивее.
  • Человеку почти 55 лет. Как он это делает? Что за синдром вечно молодого? – пишут пользователи Сети.

В марте 2024 года исполнитель хита "Ты одна, ты такая" рассказал о важном событии, которое произошло 32 года назад. 

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