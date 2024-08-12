Сцену из легендарного фильма повторил Арман Давлетяров

Бывший гендиректор российского телеканала "Муз-ТВ", заслуженный деятель Казахстана и ведущий Арман Давлетяров порадовал поклонников публикацией из Баку, сообщает Zakon.kz.

Под фотографией, опубликованной в Instagram 12 августа 2024 года, он спросил: "Это сцена с какого фильма, кто помнит?"

"Я всегда смотрю с удовольствием этот фильм моего детства. В Баку и раньше бывал, но такое фото снял впервые", – добавил Арман Давлетяров.

Подписчики практически в один голос заявили, что ведущий повторил сцену из легендарного фильма "Бриллиантовая рука":

"Ой, я тоже там сидела".

"Черт побери" голосом Никулина".

"Поскользнулся, упал, очнулся – гипс".

"Фильм "Бриллиантовая рука". В главной роли – Арман".

"Бриллиантовая рука". Тоже любимый фильм моего детства".

"Бриллиантовая рука", Андрей Миронов. Мне кажется, Арман, вы сидите, отдыхаете с удовольствием. Красиво. Хорошего дня вам. Круто".

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука", киностудия "Мосфильм"

7 августа 2024 года Арман Давлетяров обратился к подписчикам с интересной просьбой.