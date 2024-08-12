Сцену из легендарного фильма повторил Арман Давлетяров
Фото: Instagram/arman_dav
Бывший гендиректор российского телеканала "Муз-ТВ", заслуженный деятель Казахстана и ведущий Арман Давлетяров порадовал поклонников публикацией из Баку, сообщает Zakon.kz.
Под фотографией, опубликованной в Instagram 12 августа 2024 года, он спросил: "Это сцена с какого фильма, кто помнит?"
"Я всегда смотрю с удовольствием этот фильм моего детства. В Баку и раньше бывал, но такое фото снял впервые", – добавил Арман Давлетяров.
Подписчики практически в один голос заявили, что ведущий повторил сцену из легендарного фильма "Бриллиантовая рука":
- "Ой, я тоже там сидела".
- "Черт побери" голосом Никулина".
- "Поскользнулся, упал, очнулся – гипс".
- "Фильм "Бриллиантовая рука". В главной роли – Арман".
- "Бриллиантовая рука". Тоже любимый фильм моего детства".
- "Бриллиантовая рука", Андрей Миронов. Мне кажется, Арман, вы сидите, отдыхаете с удовольствием. Красиво. Хорошего дня вам. Круто".
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука", киностудия "Мосфильм"
7 августа 2024 года Арман Давлетяров обратился к подписчикам с интересной просьбой.
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