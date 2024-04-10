Баян Алагузова похвасталась достижениями своей группы
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками доброй новостью. Как оказалось, 10 апреля 2024 года ее группе КешYOU исполняется 18 лет, сообщает Zakon.kz.
Фотографию с участницами известного коллектива Алагузова разместила на странице в Instagram.
"Сегодня КешYOU – 18 лет! Думаю, что это самый долгоиграющий гелз-бэнд на планете земля. Сколько песен, хитов, клипов и наград уже не сосчитать. А сколько звезд сейчас ярко сияет на нашей сцене?! Это такая гордость! Давайте вместе вспомним любимые песни, и любимых солисток. Впереди поездка в Америку, фит со звездой, и новый 536 состав".Баян Алагузова
Продюсированием музыкальной группы Алагузова занимается с 2006 года.
19 марта 2024 года Алагузова опубликовала новое фото с Тауекелем Мусилимом, которого назвала кино-сыночком.
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