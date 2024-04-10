Баян Алагузова похвасталась достижениями своей группы

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками доброй новостью. Как оказалось, 10 апреля 2024 года ее группе КешYOU исполняется 18 лет, сообщает Zakon.kz.

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