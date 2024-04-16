Блогер, отказавшаяся от роли в сериале из-за поцелуя, шокировала снимками в бикини

Российский видеоблогер и модель таджикского происхождения Дина Саева накануне, 15 апреля 2024 года, поделилась в Instagram снимками из новой фотосессии. Но фолловеры были шокированы нарядом, в котором предстала инстадива, сообщает Zakon.kz.

Обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента TikTok для фотосессии на фоне пальм выбрала бикини.

"Апрельский август", – написала под публикацией Дина Саева.

Подписчиков шокировал провокационный наряд блогера. Они отметили, что Эда, от роли которой Дина отказалась в российском ремейке турецкого сериала "Постучись в мою дверь" из-за сцен с поцелуями, "так не оголялась":

"Какой позор, я в шоке".

"Не, Эда так не оголялась…"

"Почему именно откровенные фотосессии?"

"И она отказалась из-за поцелуя сниматься в фильме?"

Но ярые поклонники модели не остались в стороне и заступились за нее:

"Богиня!"

"Вы так возмущаетесь, будто она голая. Красивая фигура, почему бы и нет".

"Хватит ее хейтить, это ее жизнь и это не ваше дело, какие она фотки выкладывает".

"Вы, прежде чем кудахтать, попробуйте сфоткать себя в купальнике и сравните эти фото с этими))) найдите около 100 отличий и просто завалите".

8 января 2024 года в подобной ситуации оказалась российская супермодель и актриса Ирина Шейк. Откровенные наряды, выбранные на 38-летие, вызвали негодование ее фанатов. Подробности здесь.