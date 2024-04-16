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Блогер, отказавшаяся от роли в сериале из-за поцелуя, шокировала снимками в бикини

Блогер, отказавшаяся от роли в сериале из-за поцелуя, шокировала снимками в бикини, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:45 Фото: Instagram/senoritasaeva
Российский видеоблогер и модель таджикского происхождения Дина Саева накануне, 15 апреля 2024 года, поделилась в Instagram снимками из новой фотосессии. Но фолловеры были шокированы нарядом, в котором предстала инстадива, сообщает Zakon.kz.

Обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента TikTok для фотосессии на фоне пальм выбрала бикини.

"Апрельский август", – написала под публикацией Дина Саева.

Подписчиков шокировал провокационный наряд блогера. Они отметили, что Эда, от роли которой Дина отказалась в российском ремейке турецкого сериала "Постучись в мою дверь" из-за сцен с поцелуями, "так не оголялась":

  • "Какой позор, я в шоке".
  • "Не, Эда так не оголялась…"
  • "Почему именно откровенные фотосессии?"
  • "И она отказалась из-за поцелуя сниматься в фильме?"

Но ярые поклонники модели не остались в стороне и заступились за нее:

  • "Богиня!"
  • "Вы так возмущаетесь, будто она голая. Красивая фигура, почему бы и нет".
  • "Хватит ее хейтить, это ее жизнь и это не ваше дело, какие она фотки выкладывает".
  • "Вы, прежде чем кудахтать, попробуйте сфоткать себя в купальнике и сравните эти фото с этими))) найдите около 100 отличий и просто завалите".

8 января 2024 года в подобной ситуации оказалась российская супермодель и актриса Ирина Шейк. Откровенные наряды, выбранные на 38-летие, вызвали негодование ее фанатов. Подробности здесь.

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