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Культура и шоу-бизнес

56-летняя Светлана Бондарчук показала своего маленького сына

56-летняя Светлана Бондарчук показала своего маленького сына , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:51 Фото: Instagram/a030aa
56-летняя российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук показала подросшего маленького сына Петра, сообщает Zakon.kz.

Фотографии она опубликовала 24 декабря на своей странице в Instagram. На снимках телеведущая завтракает с сыном в одинаковых пижамах. 

"Лучший завтрак", – написала под постом Бондарчук. 

Пост знаменитости собрал множество лайков и комментариев подписчиков:

  • Хорошенький, просто лапочка!
  • Какой красивый, милый!
  • Какой сыночек красивый. Прям модель!

Светлана Бондарчук вновь стала мамой летом 2023 года. В браке с Сергеем Харченко у них родился сын Петр. Петр – это третий ребенок Светланы. Его родила суррогатная мать. От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у Светланы есть дочь Варвара и старший сын Сергей.

Ранее своего сына показала актриса Лиза Арзамасова

Айсулу Омарова
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