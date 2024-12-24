56-летняя Светлана Бондарчук показала своего маленького сына
Фото: Instagram/a030aa
56-летняя российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук показала подросшего маленького сына Петра, сообщает Zakon.kz.
Фотографии она опубликовала 24 декабря на своей странице в Instagram. На снимках телеведущая завтракает с сыном в одинаковых пижамах.
"Лучший завтрак", – написала под постом Бондарчук.
Пост знаменитости собрал множество лайков и комментариев подписчиков:
- Хорошенький, просто лапочка!
- Какой красивый, милый!
- Какой сыночек красивый. Прям модель!
Светлана Бондарчук вновь стала мамой летом 2023 года. В браке с Сергеем Харченко у них родился сын Петр. Петр – это третий ребенок Светланы. Его родила суррогатная мать. От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у Светланы есть дочь Варвара и старший сын Сергей.
Ранее своего сына показала актриса Лиза Арзамасова.
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