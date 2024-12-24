56-летняя Светлана Бондарчук показала своего маленького сына

56-летняя российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук показала подросшего маленького сына Петра, сообщает Zakon.kz.

Фотографии она опубликовала 24 декабря на своей странице в Instagram. На снимках телеведущая завтракает с сыном в одинаковых пижамах.

"Лучший завтрак", – написала под постом Бондарчук.

Пост знаменитости собрал множество лайков и комментариев подписчиков:

Хорошенький, просто лапочка!

Какой красивый, милый!

Какой сыночек красивый. Прям модель!

Светлана Бондарчук вновь стала мамой летом 2023 года. В браке с Сергеем Харченко у них родился сын Петр. Петр – это третий ребенок Светланы. Его родила суррогатная мать. От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у Светланы есть дочь Варвара и старший сын Сергей.



Ранее своего сына показала актриса Лиза Арзамасова.