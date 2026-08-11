Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла замуж

Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя Таллула Уиллис, вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Церемония состоялась 8 августа в Сан-Вэлли, штат Айдахо, в окружении близких друзей и родственников, пишет People. Избранником дочери звездных родителей стал музыкант Джастин Эйси. Пара начала встречаться в январе 2023 года, а в декабре 2024 года объявила о помолвке.

Переходом в статус мужа музыкант поделился в своих соцсетях.

Таллула – младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур. После развода актеров их семья сохранила близкие отношения.

Для свадебного торжества она выбрала индивидуально созданное платье Balenciaga, разработанное креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли. Наряд из шелкового сатина и органзы дополнила длинная фата с ручной вышивкой.

На создание платья и фаты мастерам модного бренда потребовалось около 712 часов. Отдельные лепестки из органзы расшивали бисером вручную и по одному прикрепляли к платью. Фата потребовала еще около девяти часов работы.

Также, 8 августа, фанаты Криштиану Роналду ошибочно пришли на чужую свадьбу и устроили там хаос