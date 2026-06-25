ТНТ готовит новый "Универ": героев ждут самые тяжелые испытания

Телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к производству нового продолжения культового ситкома – сериала "Универ. 17 лет спустя", сообщает Zakon.kz.

Съемочный процесс продлится несколько месяцев, после чего проект выйдет в телеэфире и на стриминговых платформах.

В новом сезоне зрителей ждут серьезные перемены в судьбах знакомых героев. Варя после трагического происшествия оказывается под влиянием секты, и Майклу предстоит спасти супругу, одновременно решая новые проблемы в поселке. Антон и Марина принимают решение стать родителями и проходят непростой путь процедуры ЭКО. Тем временем Полина начинает роман с преподавателем.

Не обойдут испытания стороной и других персонажей. Валя после несчастного случая теряет зрение, Кристина пытается устроить личную жизнь, а Алла и Кузя сталкиваются с трудностями семейной жизни после рождения сына.

К своим ролям в продолжении вернулись многие звезды франшизы, включая Екатерину Молоховскую, Арарата Кещяна, Стаса Ярушина, Виталия Гогунского, Марию Кожевникову и других актеров.

"Универ. 17 лет спустя" станет уже четвертым продолжением популярного сериала. Ранее зрители увидели проекты "Универ: 10 лет спустя", "Универ: 13 лет спустя" и "Универ: 15 лет спустя".

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