#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

ТНТ готовит новый "Универ": героев ждут самые тяжелые испытания

продолжение ситкома &quot;Универ&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 19:16 Фото: Instagram/we.are.norm
Телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к производству нового продолжения культового ситкома – сериала "Универ. 17 лет спустя", сообщает Zakon.kz.

Съемочный процесс продлится несколько месяцев, после чего проект выйдет в телеэфире и на стриминговых платформах.

В новом сезоне зрителей ждут серьезные перемены в судьбах знакомых героев. Варя после трагического происшествия оказывается под влиянием секты, и Майклу предстоит спасти супругу, одновременно решая новые проблемы в поселке. Антон и Марина принимают решение стать родителями и проходят непростой путь процедуры ЭКО. Тем временем Полина начинает роман с преподавателем.

Не обойдут испытания стороной и других персонажей. Валя после несчастного случая теряет зрение, Кристина пытается устроить личную жизнь, а Алла и Кузя сталкиваются с трудностями семейной жизни после рождения сына.

К своим ролям в продолжении вернулись многие звезды франшизы, включая Екатерину Молоховскую, Арарата Кещяна, Стаса Ярушина, Виталия Гогунского, Марию Кожевникову и других актеров.

"Универ. 17 лет спустя" станет уже четвертым продолжением популярного сериала. Ранее зрители увидели проекты "Универ: 10 лет спустя", "Универ: 13 лет спустя" и "Универ: 15 лет спустя".

Ранее мы сообщали, что публикация Игоря Крутого с Анной Асти вызвала неоднозначную реакцию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Фильм
08:25, 25 апреля 2024
"Универ" возвращается на ТНТ
Телевидение
04:04, 15 мая 2024
Герои "Наша Russia" возвращаются на ТНТ
Фильм
07:00, 03 сентября 2024
В России приступили к съемкам комедии "Небриллиантовая рука"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
19:25, Сегодня
Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова пробились в основную сетку "Уимблдона"
Тимофей Скатов
19:21, Сегодня
Тимофей Скатов не смог выйти в основную сетку "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
18:48, Сегодня
"Туран" разгромил "Елимай М" в матче Первой лиги
Фото: instagram/david_epton
18:17, Сегодня
"Каспий" объявил о подписании ганского полузащитника Эптона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: