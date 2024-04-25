Алла Пугачёва обратилась к Игорю Гуляеву
Фото: Instagram/alla_orfey
Российская эстрадная певица Алла Пугачёва 25 апреля 2024 года порадовала своих поклонников новым постом в Instagram. Публикацию Примадонна посвятила своему другу – дизайнеру Игорю Гуляеву, которому сегодня исполнилось 55 лет, сообщает Zakon.kz.
Обращаясь к кутюрье, артистка поблагодарила его за верность.
"Друг мой! С днем рождения. Спасибо за верность", – написала Алла Пугачёва под фотографией Игоря Гуляева, которую опубликовала в своем Instagram.
На публикацию почти сразу же отреагировал именинник, который написал: "Спасибо, Аллуся! Люблю!"
Подписчики присоединились к поздравлениям Примадонны, а также еще раз поздравили ее с прошедшими именинами:
- "Великая женщина".
- "С днем рождения, Игорь Гуляев!"
- "Алла Борисовна, вас тоже еще раз с днем рождения!"
- "Поздравляю с юбилеем! Это очень верный друг, стилист Гуляев!"
Также с 55-летием Игоря Гуляева поздравила дочь Аллы Пугачёвой.
Фото: Instagram/orbakaite_k
"С днем рождения, дорогой", – написала Кристина Орбакайте в Instagram-Stories.
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