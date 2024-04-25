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Алла Пугачёва обратилась к Игорю Гуляеву

Алла Пугачёва обратилась к Игорю Гуляеву, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 14:51 Фото: Instagram/alla_orfey
Российская эстрадная певица Алла Пугачёва 25 апреля 2024 года порадовала своих поклонников новым постом в Instagram. Публикацию Примадонна посвятила своему другу – дизайнеру Игорю Гуляеву, которому сегодня исполнилось 55 лет, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к кутюрье, артистка поблагодарила его за верность.

"Друг мой! С днем рождения. Спасибо за верность", – написала Алла Пугачёва под фотографией Игоря Гуляева, которую опубликовала в своем Instagram.

На публикацию почти сразу же отреагировал именинник, который написал: "Спасибо, Аллуся! Люблю!"

Подписчики присоединились к поздравлениям Примадонны, а также еще раз поздравили ее с прошедшими именинами:

  • "Великая женщина".
  • "С днем рождения, Игорь Гуляев!"
  • "Алла Борисовна, вас тоже еще раз с днем рождения!"
  • "Поздравляю с юбилеем! Это очень верный друг, стилист Гуляев!"

Также с 55-летием Игоря Гуляева поздравила дочь Аллы Пугачёвой.

Алла Пугачёва обратилась к Игорю Гуляеву, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 14:51

Фото: Instagram/orbakaite_k

"С днем рождения, дорогой", – написала Кристина Орбакайте в Instagram-Stories.

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Напомним, совсем недавно Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет. В связи с этим 15 апреля 2024 года к ней обратились супруг Максим Галкин и дочь Кристина Орбакайте.

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