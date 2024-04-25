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78-летний Евгений Петросян едва не стал жертвой аферистов

78-летний Петросян едва не попался на уловку банковских аферистов, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 16:38 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Российский писатель-юморит Евгений Петросян выступил с обращением. Он попросил преданных подписчиков быть бдительными, сообщает Zakon.kz.

Артист эстрады опубликовал видео на странице в Instagram и рассказал, что столкнулся с мошенниками.

В начале ролика Петросян отметил, что раньше слово развод означало расторжение брака. Сейчас же приобрело совсем другое значение.

"Вам может позвонить представитель какого-то солидного банка и попросить ваши пароли. Вот недавно мне позвонил какой-то оператор связи и сообщил, что у меня заканчивается абонентский договор. Я-то знаю, что не заканчивается и нужно быть осторожным. А собеседник требует какой-то код. Я отказал ему. Тогда он потребовал пароль в "Госуслугах". И тут я тоже отказал, потому что сориентировался и рядом со мной сидел очень умный советчик. Я прошу вас быть бдительными. Особенно, это касается пожилых людей, которые доверчиво выслушивают мошенников". Евгений Петросян

Завершая речь Петросян назвал обидным то, что "пожилых тоже грабят по телефону".

Стоит отметить, что Петросян уже сталкивался с телефонными мошенниками. Еще в 2023 году телеведущий поделился подробностями этой истории.

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