Айсултан Сеитов показал свою новую работу

24 апреля Айсултан Сеитов на своей странице в Instagram поделился новой работой, сообщает Zakon.kz.

Фильм был снят в Ташкенте и получил название Utterly Lavish. По словам казахстанского режиссера и клипмейкера, данная работа – это визуальное исследование женской заметности и свободы самовыражения. А образом для вдохновения послужили узбекские женщины.

Фильм сочетает в себе традиционные визуальные элементы с любовью к барокко.

"Работа смешивает текстуры, цвета и интенсивные образы Ташкента с авангардом, приглашая зрителей погрузиться в серию просмотров, посвященную запечатлению тонких эмоций ворующей красоты, раскрывающейся в их характере и любви изобилия", – говорится в описании.

Недавно картина о домашнем насилии Айнамкоз Емжаровой "Гульмира" выиграла в номинации "Лучший международный фильм" на фестивале в Китае.