Звезда казахстанского ТВ получила орден "Парасат" из рук Токаева

51-летняя казахстанская телеведущая Айгуль Мукей поделилась радостной новостью. В преддверии Дня журналистики академик получила награду из рук президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Актриса опубликовала пост на странице в Instagram и рассказала о впечатлениях.

"Говорят, радость становится больше, если ею делиться. Сегодня для меня особенный день. Мне выпала честь получить орден "Парасат" из рук президента. Можете меня поздравить. В журналистике я работаю уже почти 35 лет. За эти годы я росла, трудилась и появлялась на экране у вас на глазах – и это для меня большое счастье. От всей души благодарю всех зрителей, которые смотрели меня, поддерживали и были рядом все эти годы", – написала ведущая телеканала Jibek Joly.

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Сегодня, 25 июня 2026 года, в Акорде состоялась торжественная церемония награждения работников СМИ. Во время мероприятия Токаев заявил, что газеты и телеканалы успешно эволюционируют, развиваются в соответствии с требованиями времени, осваивают новые форматы и создают инновационные мультимедийные платформы.