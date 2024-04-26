Вышел музыкальный клип, восхваляющий Ким Чен Ына

По государственному телевидению КНДР показали музыкальный клип "Дружелюбный отец", восхваляющий Ким Чен Ына, сообщает Zakon.kz.

Первое, что обращает на себя внимание при просмотре клипа – это массовость. Клип вполне может претендовать на рекорд по количеству участников, задействованных в съемке.

Далее – это представленность всех возрастных групп: от детей до пенсионеров. И третье – охват представителей всех видов профессий. Показаны спортсмены, рабочие, военные, врачи, артисты. Все, независимо от возраста и профессиональной принадлежности, традиционно воодушевлены и восторженны руководством страны. О чем свидетельствуют их неизменно радостные лица и синхронные движения.

Композицию подготовили к открытию нового жилого комплекса в Пхеньяне. В соцсетях признают, что песня звучит приятно и даже шутят, что после ее релиза все забыли про новый альбом Тейлор Свифт.

14 апреля российский блогер Илья Воскресенский опубликовал содержательное видео, снятое им в Северной Корее.