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Вышел музыкальный клип, восхваляющий Ким Чен Ына

Пхеньян, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 06:50 Фото: pixabay
По государственному телевидению КНДР показали музыкальный клип "Дружелюбный отец", восхваляющий Ким Чен Ына, сообщает Zakon.kz.

Первое, что обращает на себя внимание при просмотре клипа – это массовость. Клип вполне может претендовать на рекорд по количеству участников, задействованных в съемке.

Далее – это представленность всех возрастных групп: от детей до пенсионеров. И третье – охват представителей всех видов профессий. Показаны спортсмены, рабочие, военные, врачи, артисты. Все, независимо от возраста и профессиональной принадлежности, традиционно воодушевлены и восторженны руководством страны. О чем свидетельствуют их неизменно радостные лица и синхронные движения.

Композицию подготовили к открытию нового жилого комплекса в Пхеньяне. В соцсетях признают, что песня звучит приятно и даже шутят, что после ее релиза все забыли про новый альбом Тейлор Свифт.

14 апреля российский блогер Илья Воскресенский опубликовал содержательное видео, снятое им в Северной Корее.

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