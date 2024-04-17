Блогер опубликовал содержательное видео, снятое им в Северной Корее

14 апреля российский блогер Илья Воскресенский опубликовал содержательное видео, снятое им в Северной Корее, сообщает Zakon.kz.

За три дня видео из Северной Кореи, опубликованное на YouTube-канале Ильи Воскресенского набрало 122 тыс. просмотров. Из него стало известно, что блогер побывал там в составе первой группы российских туристов.

Несмотря на официальные запреты съемки, видео получилось очень захватывающим и увлекательным, с детализацией многих особенностей этой, закрытой для многих туристов, страны. Так, например, посетитель парикмахерской не может постричься по своему усмотрению. Ему на выбор предоставляется только несколько вариантов причесок, изображенных на стенде.

Также блогер отметил, что их туристическая группа постоянно находилась под слежкой камер и местных блюстителей порядка, а также гидов. Камеры установлены даже на спусках горнолыжного курорта.

Также в стране везде звучит патриотическая музыка. Там нет рекламы на улицах, кроме местной идеологии. Помимо этого из мини-фильма можно узнать, почему в Северной Корее принято кланяться и как правильно фотографироваться на фоне местных достопримечательностей.

Блогер напомнил зрителям, что полное название страны – Корейская Народно-Демократическая Республика. При этом, по его словам, о демократии там нет и речи. Более того, страна имеет самые суровые в мире законы. Еще оказалось, что местные жители не любят, когда их страну называют Северной Кореей. Они убеждены, что Корея только одна и это именно та страна, в которой они проживают.

Далее, уже в своем Telegram-канале блогер опубликовал возмущение по поводу выпуска новостей на CNN с его интервью.

"По возвращению из Северной Кореи, различные СМИ начали просто разрывать почту, все хотели взять интервью и я с радостью их раздавал, пока не дал интервью CNN. Почему-то в моей парадигме было понимание, что всем правда интересно узнать о том как это было оказаться в КНДР, услышать мой туристический опыт, но в разговоре спрятанной под лестной улыбкой меня пытались раскрутить на вопросы абсолютно другого характера. Например, как я будучи из бедной страны решился на поездку стоимостью 800 долларов и как удается быть тревел-блогером, когда гражданам России никуда нельзя. В итоге из нашего часового разговора о туризме получился абсолютно политический репортаж". Илья Воскресенский

А в Японии стали известны стоимость и детали услуг гейш.