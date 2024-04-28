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Весеннее цветение после вечернего дождя запечатлел фотограф в Алматы

цветение яблони в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 22:33 Фото: Instagram/taunomad
Казахстанский фотограф Даулет Арстамбеков опубликовал фотографии цветения декоративной яблони прайри файер, сообщает Zakon.kz.

Снимками он поделился в Instagram.

"Как вы наверное заметили, в этом году весна какая-то дождливая и солнечных дней очень мало. Я не люблю такую погоду – солнце все-таки лучше, чем постоянные тучи. Но есть и приятные моменты – мне кажется так сильно у нас еще ни разу не зацветали быстро деревья, цветы, да и просто трава. А сирени как много в городе зацвело, яблони растут повсюду, тюльпаны радуют глаз", – подписал пост фотограф.

Также он добавил, что фотографии сделал 28 апреля прямо после вчерашнего дождя.

"Красиво ведь цветет яблоня? (вроде бы яблоня – я не эксперт, если что поправьте)", – резюмировал Арстамбеков.

Подписчики восхитились яркими кадрами:

– Потрясающе красиво!

– Вот это да, такие цвета я еще не видел у яблони!

– У нас всегда белое цветение!

Отметим, что в декабре фотограф поделился с подписчиками удивительными фотографиями зимнего Кок-Жайляу.

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