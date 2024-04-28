Весеннее цветение после вечернего дождя запечатлел фотограф в Алматы
Фото: Instagram/taunomad
Казахстанский фотограф Даулет Арстамбеков опубликовал фотографии цветения декоративной яблони прайри файер, сообщает Zakon.kz.
Снимками он поделился в Instagram.
"Как вы наверное заметили, в этом году весна какая-то дождливая и солнечных дней очень мало. Я не люблю такую погоду – солнце все-таки лучше, чем постоянные тучи. Но есть и приятные моменты – мне кажется так сильно у нас еще ни разу не зацветали быстро деревья, цветы, да и просто трава. А сирени как много в городе зацвело, яблони растут повсюду, тюльпаны радуют глаз", – подписал пост фотограф.
Также он добавил, что фотографии сделал 28 апреля прямо после вчерашнего дождя.
"Красиво ведь цветет яблоня? (вроде бы яблоня – я не эксперт, если что поправьте)", – резюмировал Арстамбеков.
Подписчики восхитились яркими кадрами:
– Потрясающе красиво!
– Вот это да, такие цвета я еще не видел у яблони!
– У нас всегда белое цветение!
Отметим, что в декабре фотограф поделился с подписчиками удивительными фотографиями зимнего Кок-Жайляу.
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