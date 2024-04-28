Весеннее цветение после вечернего дождя запечатлел фотограф в Алматы

Снимками он поделился в Instagram.

Также он добавил, что фотографии сделал 28 апреля прямо после вчерашнего дождя.

Подписчики восхитились яркими кадрами:

– Потрясающе красиво!

– Вот это да, такие цвета я еще не видел у яблони!

– У нас всегда белое цветение!