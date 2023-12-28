Сказочный Кок-Жайляу впечатлил пользователей Сети

Казахстанский фотограф Даулет Арстамбеков поделился с подписчиками удивительными фотографиями зимнего Кок-Жайляу, сообщает Zakon.kz.

Пейзажные снимки он опубликовал 28 декабря 2023 года на странице в Instagram.

"Очень давно хотел сходить на Кок-Жайляу зимой и увидеть красоту данного урочища по-настоящему. Без толп студентов и орущей музыки. И в этот раз повезло, так еще и после обильных снегопадов. Благо, погода была солнечная и я был не один на тропе, а с товарищем". Даулет Арстамбеков

Также в подписи к публикации он добавил и про свою мечту.

"И еще у меня есть одна мечта – побродить по лесу зимой и ощутить магию сказки и волшебства. В этом походе это почти удалось, почти оказался в Нарнии. Жаль, только лисичек не увидел, так бы вообще был бы полный экстаз. Единственный минус, конечно, – это то, что наши деревья поредели после всех напастей (пожаров, ураганов и тд). Ну, а так хочется, конечно, большого ровного леса, чтобы ты шел, а по бокам огромные ели. Такое, наверное, я видел только в Сосновом бору близ Семея". Даулет Арстамбеков

Ранее фотограф снял телебашню Кок-Тобе в облаках.