Фотографию Пугачёвой с полотенцем обсуждают в Сети

Российский и израильский артист эстрады Максим Галкин сегодня, 29 апреля 2024 года, опубликовал в Instagram фото супруги – 75-летней Аллы Пугачёвой. Фанаты юмориста остались в восторге от "по-домашнему" сделанного снимка, сообщает Zakon.kz.

Под фотографией Примадонны, в которой она запечатлена в розовом банном халате и с полотенцем на голове, артист лаконично написал: "Доброе утро!"

Подписчики Максима Галкина отметили, что эстрадная певица выглядит превосходно и пожелали ей долгих лет:

"Какая красивая".

"Какая она милая и домашняя".

"Боже, одно слово – превосходно, долгих лет вам".

"Вот же красота, Максим, тебе досталась! Аллочка – супер".

"Алла Борисовна не меняется! Красивая и статная женщина".

"Прекрасна и так мило по-домашнему, молодец, Максим, такое теплое фото. Будьте здоровы, Алла Борисовна".

"Очень хорошо выглядит, и какая разница, пластика, косметологи, красота требует средств с ее талантом. Алла Борисовна заслужила".

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Напомним, совсем недавно Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет. В связи с этим 15 апреля 2024 года к ней обратились супруг Максим Галкин и дочь Кристина Орбакайте. Затем, 25 апреля, Примадонна, которая не совсем активно ведет свои соцсети, в Instagram опубликовала фото Игоря Гуляева, поздравив его с днем рождения.