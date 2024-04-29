Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фотографию Пугачёвой с полотенцем обсуждают в Сети

Фотографию Пугачёвой с полотенцем обсуждают в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 14:03 Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский и израильский артист эстрады Максим Галкин сегодня, 29 апреля 2024 года, опубликовал в Instagram фото супруги – 75-летней Аллы Пугачёвой. Фанаты юмориста остались в восторге от "по-домашнему" сделанного снимка, сообщает Zakon.kz.

Под фотографией Примадонны, в которой она запечатлена в розовом банном халате и с полотенцем на голове, артист лаконично написал: "Доброе утро!"

Подписчики Максима Галкина отметили, что эстрадная певица выглядит превосходно и пожелали ей долгих лет:

  • "Какая красивая".
  • "Какая она милая и домашняя".
  • "Боже, одно слово – превосходно, долгих лет вам".
  • "Вот же красота, Максим, тебе досталась! Аллочка – супер".
  • "Алла Борисовна не меняется! Красивая и статная женщина".
  • "Прекрасна и так мило по-домашнему, молодец, Максим, такое теплое фото. Будьте здоровы, Алла Борисовна".
  • "Очень хорошо выглядит, и какая разница, пластика, косметологи, красота требует средств с ее талантом. Алла Борисовна заслужила".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 14:03
Орбакайте "привезла" Пугачёву в США
, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 14:03

Напомним, совсем недавно Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет. В связи с этим 15 апреля 2024 года к ней обратились супруг Максим Галкин и дочь Кристина Орбакайте. Затем, 25 апреля, Примадонна, которая не совсем активно ведет свои соцсети, в Instagram опубликовала фото Игоря Гуляева, поздравив его с днем рождения.

Читайте также

Россия
Путин наградил орденом Стаса Михайлова
цветение яблони в Алматы
Весеннее цветение после вечернего дождя запечатлел фотограф в Алматы
певица
Ерке Есмахан обратилась к подписчикам за помощью
Динара Халдарова
Россия Галкин Максим Пугачева Алла Израиль 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Работа
В мире распространяется понятие "тихое увольнение"
Экстрадировали из России мошенника
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: