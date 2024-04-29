Фотографию Пугачёвой с полотенцем обсуждают в Сети
Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский и израильский артист эстрады Максим Галкин сегодня, 29 апреля 2024 года, опубликовал в Instagram фото супруги – 75-летней Аллы Пугачёвой. Фанаты юмориста остались в восторге от "по-домашнему" сделанного снимка, сообщает Zakon.kz.
Под фотографией Примадонны, в которой она запечатлена в розовом банном халате и с полотенцем на голове, артист лаконично написал: "Доброе утро!"
Подписчики Максима Галкина отметили, что эстрадная певица выглядит превосходно и пожелали ей долгих лет:
- "Какая красивая".
- "Какая она милая и домашняя".
- "Боже, одно слово – превосходно, долгих лет вам".
- "Вот же красота, Максим, тебе досталась! Аллочка – супер".
- "Алла Борисовна не меняется! Красивая и статная женщина".
- "Прекрасна и так мило по-домашнему, молодец, Максим, такое теплое фото. Будьте здоровы, Алла Борисовна".
- "Очень хорошо выглядит, и какая разница, пластика, косметологи, красота требует средств с ее талантом. Алла Борисовна заслужила".
Материал по теме
Орбакайте "привезла" Пугачёву в США
Напомним, совсем недавно Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет. В связи с этим 15 апреля 2024 года к ней обратились супруг Максим Галкин и дочь Кристина Орбакайте. Затем, 25 апреля, Примадонна, которая не совсем активно ведет свои соцсети, в Instagram опубликовала фото Игоря Гуляева, поздравив его с днем рождения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript