"Чувство юмора – семейное": новое видео Галкина с Пугачёвой обсуждают поклонники

48-летний российский шоумен и юморист Максим Галкин накануне, 5 марта 2025 года, опубликовал в Instagram новое видео с супругой – эстрадной певицей Аллой Пугачёвой, чем восхитил поклонников, сообщает Zakon.kz.

Ролик снят во время празднования дня желтых цветов, и главная роль отведена 75-летней Примадонне, которая пробует торт.

"Какой торт на первое воскресенье весны!" – похвасталась Алла Борисовна.

Фанаты звездной пары поблагодарили Максима за то, что он делится с ними такими теплыми семейными кадрами. Также они в очередной раз закидали Пугачёву восхищенными комплиментами:

"Чувство юмора – семейное".

"Обожаю вас и вашу семью!"

"Какая красивая, стильная! Обожаю".

"Какое счастье видеть вас счастливой и красивой".

"Аллочка, красавица наша! Любим! Торт, достойный королевы!"

"Выглядит сногсшибательно! Будьте счастливы, Максим и Алла!"

"Спасибо, что делитесь с нами! Настроение сразу стало лучше. Вы прекрасны".

"Красивая, мудрая. Любим, ценим, уважаем. Спасибочки вам, Алла Борисовна, за то, что вы есть".

"Вау! Сегодня праздник для нас! Аллочка, любимая! Ах, какой торт! Я вас обожаю! Спасибо, Максим, за это чудесное видео!"

Материал по теме Максим Галкин опубликовал свежее фото 75-летней Аллы Пугачёвой

5 марта 2025 года Алла Пугачёва поделилась фото и видео с празднования дня желтых цветов. Под ними она написала, что праздник получился незабываемый, и обратилась к друзьям.