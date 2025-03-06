"Чувство юмора – семейное": новое видео Галкина с Пугачёвой обсуждают поклонники
Фото: Instagram/maxgalkinru
48-летний российский шоумен и юморист Максим Галкин накануне, 5 марта 2025 года, опубликовал в Instagram новое видео с супругой – эстрадной певицей Аллой Пугачёвой, чем восхитил поклонников, сообщает Zakon.kz.
Ролик снят во время празднования дня желтых цветов, и главная роль отведена 75-летней Примадонне, которая пробует торт.
"Какой торт на первое воскресенье весны!" – похвасталась Алла Борисовна.
Фанаты звездной пары поблагодарили Максима за то, что он делится с ними такими теплыми семейными кадрами. Также они в очередной раз закидали Пугачёву восхищенными комплиментами:
- "Чувство юмора – семейное".
- "Обожаю вас и вашу семью!"
- "Какая красивая, стильная! Обожаю".
- "Какое счастье видеть вас счастливой и красивой".
- "Аллочка, красавица наша! Любим! Торт, достойный королевы!"
- "Выглядит сногсшибательно! Будьте счастливы, Максим и Алла!"
- "Спасибо, что делитесь с нами! Настроение сразу стало лучше. Вы прекрасны".
- "Красивая, мудрая. Любим, ценим, уважаем. Спасибочки вам, Алла Борисовна, за то, что вы есть".
- "Вау! Сегодня праздник для нас! Аллочка, любимая! Ах, какой торт! Я вас обожаю! Спасибо, Максим, за это чудесное видео!"
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Максим Галкин опубликовал свежее фото 75-летней Аллы Пугачёвой
5 марта 2025 года Алла Пугачёва поделилась фото и видео с празднования дня желтых цветов. Под ними она написала, что праздник получился незабываемый, и обратилась к друзьям.
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