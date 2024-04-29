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Асель Садвакасова рассказала, почему вернулась из Дубая в Алматы

Асель Садвакасова рассказала, почему вернулась из Дубая в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 17:56 Фото: Instagram/asselsadvakassova
Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова сегодня, 29 апреля 2024 года, заявила о возвращении рубрики своих мини-дневников в Instagram. В нем она рассказала, почему вернулась из Дубая в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Актриса рассказала, что сейчас она возвращается к любимой рутине в Алматы и работает над своим здоровьем (делает медитации, гуляет по парку).

"Я снова вернулась в Алматы... Пару дней назад закончила сценарий своего нового фильма, и скоро он выйдет в свет. Я обязательно приглашу вас на кинопремьеру", – объяснила свое возвращение в южную столицу Асель Садвакасова.

По ее словам, в Дубае она прожила полгода.

"Там много училась... Познакомилась с мегаклассными людьми, появилось очень много новых знакомств. И Дубай реально дал мне расширение во многих сферах моей жизни. Это действительно город больших возможностей. Благодарю его, я обязательно мечтаю вернуться туда снова", – добавила Асель Садвакасова.

Фолловеры продюсера с радостью восприняли новость о новом фильме и написали, что с нетерпением будут ждать его выхода:

  • "Жду твой новый фильм".
  • "С приездом. Жду фильм".
  • "Ура, будет новый фильм".
  • "С радостью ждем твой фильм".
  • "Ура! Ждем фильм и все остальное тоже".
  • "Какие классные новости! И обучение, и прокачка своего блога, и новый сценарий – значит, скоро новая глава жизни, так?!"

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О том, что Асель Садвакасова с мужем переехала в Дубай на "какое-то время", стало известно в октябре 2023 года. В ноябре актриса показала свою новую квартиру в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

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