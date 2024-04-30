Как изменился Алматы за месяц, показал популярный фотограф
Фото: Zakon.kz
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал интересное видео. Сначала на кадрах представлен город в первых числах апреля, а затем – в конце месяца. Удивительные изменения в природе понравились армии поклонников, сообщает Zakon.kz.
Пост Доценко разметил на странице в Instagram. По его словам, апрель – самый удивительный месяц в Алматы.
"Именно в это время происходит кардинальное изменение внешнего вида города. От зимних пейзажей с голыми деревьями до летней зелени. И все это происходит всего за 30 дней".Дмитрий Доценко
- Прекрасное видео! Глаза отдохнули от вида такой красоты!
- Чудесный результат! Все стало вокруг голубым и зеленым...
- Как красиво.
- Действительно, красотища, – отметили восторженные комментаторы после просмотра.
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