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Как изменился Алматы за месяц, показал популярный фотограф

Как изменился Алматы за месяц, показал популярный фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 20:59 Фото: Zakon.kz
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал интересное видео. Сначала на кадрах представлен город в первых числах апреля, а затем – в конце месяца. Удивительные изменения в природе понравились армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Пост Доценко разметил на странице в Instagram. По его словам, апрель – самый удивительный месяц в Алматы.

"Именно в это время происходит кардинальное изменение внешнего вида города. От зимних пейзажей с голыми деревьями до летней зелени. И все это происходит всего за 30 дней".Дмитрий Доценко
  • Прекрасное видео! Глаза отдохнули от вида такой красоты!
  • Чудесный результат! Все стало вокруг голубым и зеленым...
  • Как красиво.
  • Действительно, красотища, – отметили восторженные комментаторы после просмотра.

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Ранее Доценко показал кадры весны в предгорьях Заилийского Алатау.

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