Как изменился Алматы за месяц, показал популярный фотограф

Фото: Zakon.kz

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал интересное видео. Сначала на кадрах представлен город в первых числах апреля, а затем – в конце месяца. Удивительные изменения в природе понравились армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

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