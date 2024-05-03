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Илья Ильин с женой сделали неожиданное признание

Илья Ильин с женой сделали неожиданное признание, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:25 Фото: Instagram/ilyailyinforever
Почти 1,5 года прошло с момента, как общественности стало известно, что известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин женился во второй раз. Избранницей стала бизнесвумен из Астаны Татьяна Гордиенко. Сегодня супруги сделали неожиданное признание о разнице в возрасте, сообщает Zakon.kz.

В видеоролике, которым именитый спортсмен поделился в своем Instagram, он попросил жену рассказать о своих тревогах.

"Нет, это не тревоги... Наши подписчики все классные, все добрые, но бывают залетные с нулевых аккаунтов, которые пишут: "Вы выглядите как мама Ильи. Насколько вы его старше? Лет на 15?" Когда Илья делал мне предложение, сейчас секрет расскажу, он у меня спросил: "Тебя не смущает то, что я помладше тебя?" Мы посчитали, Илья меня младше на восемь лет, и я ему рассказала историю нашей семьи. Моя бабушка второй раз вышла замуж за дедушку, и была старше его на 14 лет. Моя тетя тоже в районе 12-14 лет старше своего мужа, и моя сестра старше своего мужа тоже, по-моему, на 14 лет. И я Илье говорю: "Любовь моя, я тебя очень люблю, я выйду за тебя замуж, несмотря на то, что ты слегка староват для традиции нашей семьи". Это, конечно, шутка", – сказала Татьяна Ильина.

Она согласилась, что внешние данные играют роль, но подчеркнула, что самое главное – "то, что у тебя внутри".

"И если ты такая вся девочка-припевочка, а внутри – старуха, ну, наверное, тогда это проблема. А если ты родила ребенка и не могла делать какие-то процедуры – это поправимо. Так что, девушка, которая мне писала, подождите, сейчас мы все откорректируем", – обратилась к своей подписчице Татьяна Ильина.

Также к хейтерам обратился Илья Ильин:

"Я горжусь тем, что у меня вот такая леди... Духовно, эмоционально, интеллектуально я – зрелый мужчина, а Танюша – просто золото. Я счастлив, что у нас именно вот так совпало, что она постарше меня. Помладше, щеглухи, неинтересно разговаривать, скучно. Я еще хотел немножко подшутить: "А может быть мне нравится, что у меня мамочка есть". Так что, ребята, вообще нас не парит, мы счастливы, нам хорошо и слава Богу. Мы живем, мы строим жизнь... Мы строим каждую минуту нашу жизнь, у нас Айлиша появилась, мы потихоньку разрастаемся как компания. Мы нашли друг друга, порадуйтесь за нас".

Фолловеры пожелали им счастья и подчеркнули, что возраст не имеет значения:

  • "Шикарная пара".
  • "Будьте счастливы всегда!"
  • "Возраст не имеет значения".
  • "Илья, правильно все, у вас осознанный брак".
  • "Не перестаю восхищаться вашей супругой. Она очень мудрая и умная".
  • "Как можно вмешиваться в чужую жизнь, тем более нашего патриота! Мы гордимся вами и радуемся тому, что у вас все хорошо!"
  • "Во всем мире есть пары именно с разницей в возрасте, что жена старше... очень прочные семьи. Дорогая, вы выглядите очень красиво и моложе своего возраста. Вы – молодая мама, так что все только и завидуют вам".

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Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Айли.

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