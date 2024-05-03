Настоящая певица: Алла Пугачёва высказалась о финалистке шоу "Голос"
Примадонна опубликовала фотографию Садковской, сделанную во время выступления на музыкальном шоу.
"Какое счастье! Вот она! Настоящая певица. Браво!" – написала Алла Пугачёва.
На публикацию эстрадной певицы отреагировала финалистка "Голоса".
"Спасибо вам, Алла Борисовна", – написала Анастасия Садковская, сопроводив свой комментарий смайликом в виде алого сердца.
Отметим, что 21-летняя Анастасия Садковская – уроженка Беларуси. На этапе нокаутов шоу "Голос" она исполнила песню Аллы Пугачева "Мимоходом", вышедшую в 1996 году. Артистка не попала в тройку конкурсантов и вылетела из проекта.
"Какая классная!! Молодец. Редкий случай, когда певица понимает, о чем поет", – писала Алла Пугачёва под публикацией Анастасии Садковской.
Победителем "Голоса" стал Богдан Шувалов. Но Примадонна поддержала уроженца Тверской области Георгия Русских, который получил "серебро". Пугачёва опубликовала его фото и написала лаконично: "Браво!" Сам Русских ответил артистке: "Алла Борисовна, спасибо огромное за поддержку".
Ранее Максим Галкин опубликовал фото 75-летней Аллы Пугачёвой. Фанаты юмориста остались в восторге от "по-домашнему" сделанного снимка. Подробнее здесь.