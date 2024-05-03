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Настоящая певица: Алла Пугачёва высказалась о финалистке шоу "Голос"

Настоящая певица: Алла Пугачёва высказалась о финалистке шоу &quot;Голос&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 20:00 Фото: Instagram/alla_orfey, Instagram/saaadkovskaya
Сегодня, 3 мая 2024 года, российская эстрадная певица Алла Пугачёва опубликовала пост в Instagram, под которым высказалась о финалистке шоу "Голос" на Первом канале Анастасии Садковской, назвав ее настоящей певицей, сообщает Zakon.kz.

Примадонна опубликовала фотографию Садковской, сделанную во время выступления на музыкальном шоу.

"Какое счастье! Вот она! Настоящая певица. Браво!" – написала Алла Пугачёва.

На публикацию эстрадной певицы отреагировала финалистка "Голоса".

"Спасибо вам, Алла Борисовна", – написала Анастасия Садковская, сопроводив свой комментарий смайликом в виде алого сердца.

Отметим, что 21-летняя Анастасия Садковская – уроженка Беларуси. На этапе нокаутов шоу "Голос" она исполнила песню Аллы Пугачева "Мимоходом", вышедшую в 1996 году. Артистка не попала в тройку конкурсантов и вылетела из проекта.

"Какая классная!! Молодец. Редкий случай, когда певица понимает, о чем поет", – писала Алла Пугачёва под публикацией Анастасии Садковской.

Победителем "Голоса" стал Богдан Шувалов. Но Примадонна поддержала уроженца Тверской области Георгия Русских, который получил "серебро". Пугачёва опубликовала его фото и написала лаконично: "Браво!" Сам Русских ответил артистке: "Алла Борисовна, спасибо огромное за поддержку".

Ранее Максим Галкин опубликовал фото 75-летней Аллы Пугачёвой. Фанаты юмориста остались в восторге от "по-домашнему" сделанного снимка. Подробнее здесь.

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