Ценю вашу преданность: Алла Пугачёва сделала заявление
Фото: Instagram/maxgalkinru
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва 3 марта 2025 года опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Примадонна также разместила свое свежее фото.
"Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", – написала Пугачёва под постом.
Фанаты оставили множество лайков и комментариев:
- До чего же хороша наша Алла Борисовна. Спасибо за праздник, за любовь. С вами всей душой!
- Любимая наша Аллочка Борисовна, вы прекрасны как всегда. Живите долго!
- Наша солнечная, наша яркая, наша самая красивая, наша любимая Алла!
Ранее Максим Галкин опубликовал свежее фото 75-летней Аллы Пугачёвой.
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