Ценю вашу преданность: Алла Пугачёва сделала заявление

Фото: Instagram/maxgalkinru

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва 3 марта 2025 года опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Примадонна также разместила свое свежее фото. "Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", – написала Пугачёва под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Фанаты оставили множество лайков и комментариев: До чего же хороша наша Алла Борисовна. Спасибо за праздник, за любовь. С вами всей душой!

Любимая наша Аллочка Борисовна, вы прекрасны как всегда. Живите долго!

Наша солнечная, наша яркая, наша самая красивая, наша любимая Алла! Ранее Максим Галкин опубликовал свежее фото 75-летней Аллы Пугачёвой.



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