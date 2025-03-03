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Культура и шоу-бизнес

Ценю вашу преданность: Алла Пугачёва сделала заявление

Алла Пугачёва, артисты, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 22:34 Фото: Instagram/maxgalkinru
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва 3 марта 2025 года опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Примадонна также разместила свое свежее фото. 

"Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", – написала Пугачёва под постом.

Фанаты оставили множество лайков и комментариев:  

  • До чего же хороша наша Алла Борисовна. Спасибо за праздник, за любовь. С вами всей душой!
  • Любимая наша Аллочка Борисовна, вы прекрасны как всегда. Живите долго!
  • Наша солнечная, наша яркая, наша самая красивая, наша любимая Алла!

Ранее Максим Галкин опубликовал свежее фото 75-летней Аллы Пугачёвой. 

Айсулу Омарова
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