Динара Сатжан нашла самый красивый цветок в мире

Популярная телеведущая Динара Сатжан рассказала о важном событии. Ей удалось увидеть и полюбоваться самым красивым цветком в мире. Далеко уезжать не пришлось. Предпринимательница нашла его в Казахстане, а именно, в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Сатжан уточнила, что видела тюльпаны Грейга только на фотографиях и на картинах.

"Увидеть прародителя почти всех тюльпанов своими глазами – большая удача. И я знаю, что в Казахстан за таким снимком едут со всего мира. Потому что знают – настоящая родина тюльпанов не Голландия, а наша страна. Сегодня в мире существует более 3 тысяч сортов культурных тюльпанов. И большая их часть – "потомки" казахстанских цветов". Динара Сатжан

В продолжении к публикации в Instagram за 17 апреля 2024 года она уточнила, что в Казахстане в Красную книгу занесено 18 видов тюльпанов.

Блогер напомнила: срывать их категорически нельзя.

"Если вы сорвали цветок, то луковица гибнет. А семена могут лежать в земле несколько лет, прежде чем образуют новую луковицу. За уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность. Когда будете в Амстердаме, обязательно попросите гидов показать большой дом в центре города, который был куплен по цене трех луковиц тюльпанов. При этом голландские цветоводы называют тюльпан Грейга Королем тюльпанов. Спасибо, что показали самый красивый цветок в мире. У нас. Дома". Динара Сатжан

Примечательно, что большинство комментаторов не восхитились цветами, а заметили, как Сатжан идут галоши. Также многие написали, что казахстанцы, к сожалению, не умеют беречь и ценить природу.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Ордабасинского района Туркестанской области сорвала букет краснокнижных тюльпанов. Теперь ей грозит небывалый штраф: 11 млн тенге.