Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием

Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 20:47 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, ведущая, интервьюер и блогер Динара Сатжан рассказала, что ее сын Даниал вернулся домой после службы в армии, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 12 октября сообщила на своей странице в Instagram.

"Служба в армии завершена! Сегодня мы всей семьей после обеда собирались к Даниалу в воинскую часть, а он с утра сделал нам всем сюрприз", – написала телеведущая.

Она поделилась с подписчиками теплым видео, на котором запечатлена встреча с сыном. 

Подписчики Динары оставили множество лайков и комментариев: 

  • Динара, очень рада за вас! Это такое счастье, поздравляю!
  • Как трогательно, сама прослезилась. Чувство гордости и счастья! Поздравляю!
  • Прослезилась. Даниал – пример для многих.

11 августа 2024 года Динара Сатжан высказалась об армии Казахстана, в которой служил ее сын Даниал. Блогер, обращаясь к своим фолловерам, заявила, что они могут писать ей "что угодно", но она видит, "как армия, в частности, СГО РК, шлифует настоящих мужчин". В ответ подписчики заявили, что сыну Сатжан повезло больше, чем остальным, потому что она – медийная личность.

Читайте также

Барак Обама
Актриса рассказала правду о романе с Бараком Обамой
Масляковы
Вдову Александра Маслякова оштрафовали за ролик с иноагентами
Селена Гомес
Популярнейшая в Instagram женщина рассказала, что не сможет родить детей
Айсулу Омарова
Сатжан Динара 2024 год Военнослужащие Шоу-бизнес Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Талгар
Ночью сгорел дом семьи погибшего в Талгаре подростка Шерзата Болата
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: