Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием

Известная казахстанская журналистка, ведущая, интервьюер и блогер Динара Сатжан рассказала, что ее сын Даниал вернулся домой после службы в армии, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 12 октября сообщила на своей странице в Instagram.

"Служба в армии завершена! Сегодня мы всей семьей после обеда собирались к Даниалу в воинскую часть, а он с утра сделал нам всем сюрприз", – написала телеведущая.

Она поделилась с подписчиками теплым видео, на котором запечатлена встреча с сыном.

Подписчики Динары оставили множество лайков и комментариев:

Динара, очень рада за вас! Это такое счастье, поздравляю!

Как трогательно, сама прослезилась. Чувство гордости и счастья! Поздравляю!

Прослезилась. Даниал – пример для многих.

11 августа 2024 года Динара Сатжан высказалась об армии Казахстана, в которой служил ее сын Даниал. Блогер, обращаясь к своим фолловерам, заявила, что они могут писать ей "что угодно", но она видит, "как армия, в частности, СГО РК, шлифует настоящих мужчин". В ответ подписчики заявили, что сыну Сатжан повезло больше, чем остальным, потому что она – медийная личность.

