Умер руководитель Фонда Абая Балтабек Ерсалимов
О его смерти заявили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
"Министерство культуры и информации РК выражает соболезнования родным и близким краеведа Балтабека Ерсалимова", – говорится в сообщении.
Балтабек Ерсалимович был внучатым племянником великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева. Родился 28 февраля 1938 года в Семее. Рано начал карьеру в регионе, работал курьером в газете "Прииртышская правда", учился днем. Позже он окончил факультет журналистики КазГУ и работал журналистом.
Ерсалимов активно занимался пропагандой творчества Кунанбаева. Являлся одним из основателей и руководителем Фонда Абая и внес значительный вклад в перезапуск журнала "Абай".
Также Ерсалимов был членом Союза журналистов Казахстана, обладателем медалей "Еңбек ардагері", "Тыңға 50 жыл" и ордена "Құрмет".
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля скончался известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов.