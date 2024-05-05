Умер руководитель Фонда Абая Балтабек Ерсалимов

Заслуженный работник Казахстана, почетный гражданин города Семея и Абайского района, филолог, этнограф, краевед и журналист Балтабек Ерсалимов скончался в возрасте 86 лет, сообщает Zakon.kz.

О его смерти заявили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

"Министерство культуры и информации РК выражает соболезнования родным и близким краеведа Балтабека Ерсалимова", – говорится в сообщении.

Балтабек Ерсалимович был внучатым племянником великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева. Родился 28 февраля 1938 года в Семее. Рано начал карьеру в регионе, работал курьером в газете "Прииртышская правда", учился днем. Позже он окончил факультет журналистики КазГУ и работал журналистом.

Ерсалимов активно занимался пропагандой творчества Кунанбаева. Являлся одним из основателей и руководителем Фонда Абая и внес значительный вклад в перезапуск журнала "Абай".

Также Ерсалимов был членом Союза журналистов Казахстана, обладателем медалей "Еңбек ардагері", "Тыңға 50 жыл" и ордена "Құрмет".

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля скончался известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов.