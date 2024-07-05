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Баян Алагузова уехала в Испанию

Баян Алагузова уехала в Испанию, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 23:52 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова 5 июля выложила фотографию из поездки в Испанию, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором гуляет вместе с мужем по испанской Валенсии. 

"Навсегда вместе", – подписала пост звезда. 

Новая публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

  • Будьте всегда счастливы!
  • Красивая пара.
  • Хорошего отдыха! Приятных мгновений и событий! Будьте всегда вместе и счастливы!

Ранее Баян Алагузова, которой в январе 2024 года исполнилось 50 лет, продемонстрировала свою фигуру в купальнике. 

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