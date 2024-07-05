Баян Алагузова уехала в Испанию

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова 5 июля выложила фотографию из поездки в Испанию, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором гуляет вместе с мужем по испанской Валенсии.

"Навсегда вместе", – подписала пост звезда.

Новая публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

Будьте всегда счастливы!

Красивая пара.

Хорошего отдыха! Приятных мгновений и событий! Будьте всегда вместе и счастливы!

Ранее Баян Алагузова, которой в январе 2024 года исполнилось 50 лет, продемонстрировала свою фигуру в купальнике.