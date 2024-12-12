Звезда сериала "Слово пацана" поделился впечатлениями о работе с Бураком Озчивитом

В Москве состоялась премьера фильма "Елки 11", в котором одну из главных ролей исполнил актер Рузиль Минекаев, звезда фильма "Слово пацана", сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в съемках принял участие известный турецкий актер Бурак Озчивит, звезда популярного сериала "Великолепный век".

После показа Минекаев поделился впечатлениями от совместной работы с Озчивитом.

"Мы снимались один день. Хотя у нас не было возможности много пообщаться, я узнал что-то новое из его рассказов. Он даже пригласил меня в Стамбул. Думаю, мы обязательно увидимся там", – приводит его слова "Последние новости".

Минекаев рассказал, что узнал от Озчивита о графике съемок в Турции: там они проходят пять дней в неделю – с пятницы по пятницу.

"У них прямо пятидневка. Каждый день с понедельника по пятницу ты находишься на съемочной площадке", – рассказал Рузиль.

Фильм "Елки 11" продолжает популярную новогоднюю франшизу и рассказывает историю курьера из Альметьевска (сыграл Рузиль Минекаев), который случайно знакомится с девушкой Настей (Мария Раскина). Она мечтает встретиться с Бураком Озчивитом, и парень решает помочь ей осуществить эту мечту, но вскоре девушка осознает, кто является ее настоящей любовью.

Фильм "Елки 11" выйдет в широкий прокат 19 декабря.

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