Африканский блогер озадачил жителей Алматы
Фото: Facebook/Mark Teferovich
TikTok блогер по имени Mark TEF из Алматы любит своими экстравагантными образами шокировать жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz.
"В яркой одежде со светлой душой. Казахстанский Афро-Латино", – так он сам себя называет на странице в Instagram.
Мужчина записывает реакцию прохожих и делится видео с подписчиками.
Один из последних роликов был опубликован 9 ноября 2023 года.
"Какую реакцию вызовет мой образ в Алматы?" – гласит короткая подпись.
Примечательно, что реакция комментаторов отличается от взглядов проходящих. Если первые поддерживают и восхищаются, то вторые провожают недоумевающим взглядом, а порой даже начинают смеяться.
- Воспитание у людей на нуле, конечно.
- Нормально, только за границы города лучше не выезжать.
- Мне нравится ваш стиль – вы стильный и яркий мужчина.
- Кайф! Побольше красок и стиля на улицы нашего города, меньше будет вот таких вот горе йогов с вывернутыми шеями.
- Я не понимаю, почему люди смеются? По их мнению все должны облачаться в серо-черные цвета и быть похожими на зомби? Почему человек не может быть индивидуальным? Это же круто, если люди не будут все одинаковыми! Восхищаюсь вами! Стильный и яркий.
- А чего смешного? Наоборот, человек может и главное, умеет выражать свой стиль. И не выглядит при этом как чучело.
- Те, кто никогда не был за границей, тот всегда бурно реагирует.
- Смеются закомплексованные. Стильно, оригинально и главное – не как все! – пишут многочисленные пользователи Сети.
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