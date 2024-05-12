Двойник Ди Каприо снимается в российской короткометражке

В Алтайском крае начались съемки короткометражного фильма с двойником голливудского актера Леонардо Ди Каприо, сообщает Zakon.kz.

Картина получила название "Лео, у нас сибирские обстоятельства". Короткометражка будет в жанре псевдодокументалистики, а при ее создании используют технологию дипфейка. Об этом сам двойник, российский актер Александр Ясень рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

По сюжету голливудская звезда ошибается станцией и случайно оказывается в алтайском селе Старая Ажинка. Там он влюбляется в местную девушку Настю, которую хочет увезти к себе на родину. Однако отец девушки против. Помимо Ди Каприо актер играет роль Владимира Ленина, который по сюжету также оказывается в этом селе.

Фото: ВКонтакте/actor_aleksandr_yasen

По словам создателей, общая тема ленты о том, как простой сибирский народ может изменить жизнь американского актера, у которого есть все, о чем только можно мечтать. Всего в съемочную группу входит 14 человек. Александр Ясень не только сыграет главную роль, но и выступит сопродюсером проекта.

Средства на создание фильма команда собирает на краудфандинговой платформе. Пока удалось привлечь около 200 тыс. рублей. Проект поддержали Министерства культуры Новосибирской области и Алтайского края.

Премьера картины ожидается в Новосибирске уже летом этого года. Затем авторы планируют показывать короткометражку на кинофестивалях, а в январе 2025 года опубликовать на онлайн-платформах.

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