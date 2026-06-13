"Принцесса Раушан": сестренка Димаша Кудайбергена взбудоражила поклонников

Единственная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, предпринимательница Раушан Кудайберген, заставила сердца поклонников биться сильнее, опубликовав новую публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 12 июня 2026 года, Раушан поделилась кадрами со съемок, в которых предстала в нежном розовом платье.

Подписчики 24-летней Кудайберген восхитились ее красотой. Они отметили, что Раушан очень идет розовый цвет и назвали ее принцессой:

"Сказочная красавица".

"Удивительная красота!"

"Принцесса Раушан очень красивая".

"Раушан, как тебе красиво в розовом".

"Нежная, красивая голубка, будь счастлива".

"Дорогая Раушан, вы сегодня просто очаровательны!"

"Я аж замерла от такой красоты! Сама весна как-будто бы".

"Какая же ты красивая, Раушан! Пусть Аллах сбережет от сглаза".

"Пусть не сглазят мою Раушантай – единственный тюльпан моего Димаша".

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24 мая 2026 года Раушан Кудайберген поздравила своего старшего брата с днем рождения. В честь 32-летия Димаша сестренка поделилась фотосессией с именинником и братишкой Мансуром. Фанаты не сдержали эмоций.