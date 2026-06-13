"Принцесса Раушан": сестренка Димаша Кудайбергена взбудоражила поклонников
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen и mansur_qudaibergen
Единственная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, предпринимательница Раушан Кудайберген, заставила сердца поклонников биться сильнее, опубликовав новую публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 12 июня 2026 года, Раушан поделилась кадрами со съемок, в которых предстала в нежном розовом платье.
Подписчики 24-летней Кудайберген восхитились ее красотой. Они отметили, что Раушан очень идет розовый цвет и назвали ее принцессой:
- "Сказочная красавица".
- "Удивительная красота!"
- "Принцесса Раушан очень красивая".
- "Раушан, как тебе красиво в розовом".
- "Нежная, красивая голубка, будь счастлива".
- "Дорогая Раушан, вы сегодня просто очаровательны!"
- "Я аж замерла от такой красоты! Сама весна как-будто бы".
- "Какая же ты красивая, Раушан! Пусть Аллах сбережет от сглаза".
- "Пусть не сглазят мою Раушантай – единственный тюльпан моего Димаша".
24 мая 2026 года Раушан Кудайберген поздравила своего старшего брата с днем рождения. В честь 32-летия Димаша сестренка поделилась фотосессией с именинником и братишкой Мансуром. Фанаты не сдержали эмоций.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript