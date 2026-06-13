#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

"Принцесса Раушан": сестренка Димаша Кудайбергена взбудоражила поклонников

предпринимательница Раушан Кудайберген, всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 15:28 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen и mansur_qudaibergen
Единственная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, предпринимательница Раушан Кудайберген, заставила сердца поклонников биться сильнее, опубликовав новую публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 12 июня 2026 года, Раушан поделилась кадрами со съемок, в которых предстала в нежном розовом платье.

Подписчики 24-летней Кудайберген восхитились ее красотой. Они отметили, что Раушан очень идет розовый цвет и назвали ее принцессой:

  • "Сказочная красавица".
  • "Удивительная красота!"
  • "Принцесса Раушан очень красивая".
  • "Раушан, как тебе красиво в розовом".
  • "Нежная, красивая голубка, будь счастлива".
  • "Дорогая Раушан, вы сегодня просто очаровательны!"
  • "Я аж замерла от такой красоты! Сама весна как-будто бы".
  • "Какая же ты красивая, Раушан! Пусть Аллах сбережет от сглаза".
  • "Пусть не сглазят мою Раушантай – единственный тюльпан моего Димаша".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 15:28
"Отправите видео?": Димаш Кудайберген шокировал Казнет неожиданным увлечением

24 мая 2026 года Раушан Кудайберген поздравила своего старшего брата с днем рождения. В честь 32-летия Димаша сестренка поделилась фотосессией с именинником и братишкой Мансуром. Фанаты не сдержали эмоций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Димаш Кудайберген
17:37, 06 апреля 2026
"Ничего себе ты появился!": новое видео Димаша Кудайбергена взбудоражило фанатов
Сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала редкое фото с женихом
13:56, 02 июня 2025
Сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала редкое фото с женихом
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж
20:38, 30 апреля 2025
Единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тони Фергюсон
15:59, Сегодня
"Он толстый": Тони Фергюсон оценил вероятность схватки с Хабибом Нурмагомедовым в RAF
Кэти Бултер
15:22, Сегодня
Бултер повторила успех Конты после сенсационной победы над Еленой Рыбакиной на родине
Хамзат Чимаев
14:40, Сегодня
"Я проиграл из-за судей": Чимаев высказался о поражении Стрикленду в бою за титул
Сборная Казахстана по волейболу
13:56, Сегодня
Китайский Тайбэй разгромил Казахстан и оставил его без финала Кубка Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: