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Алматинский фотограф снимками в горах Каратау раскрыл Казахстан по-новому

поле краснокнижных тюльпанов покорили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 01:10 Фото: Instagram/dots_foto
13 мая известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко побывал в труднодоступном месте в верховьях гор Каратау, чтобы снять уникальное поле краснокнижных тюльпанов Грейга, сообщает Zakon.kz.

Снимками он поделился в Instagram.

"Пока в предгорных долинах цветут маки, в горах Каратау на высоте 1100 м можно увидеть еще более впечатляющее зрелище – цветение краснокнижных тюльпанов Грейга. Я был поражен красотой этого места, просто смотрел на великолепие природы и даже забыл, что нужно фотографировать, но сумел взять себя в руки. Это не единичные экземпляры, а целые поля цветов! Тюльпаны на фоне снежных гор Таласского Алатау, на фоне глубокого синего неба и с нежно касающимися лепестков лучами солнца – столько сюжетов удалось запечатлеть", – подписал пост фотограф.

Он отметил, что это уникальное место не только в масштабах Казахстана, но и всего мира, так как "такие большие площади цветов являются уникальными природным явлением".

"Сам тюльпан Грейга по праву считается королем тюльпанов. Некоторые экземпляры просто огромного размера с мою ладонь. Интересно, что среди красных тюльпанов иногда встречаются красно-желтые и полностью желтые варианты. В общем, скорее смотрите фотографии, красота природы Казахстана всегда удивляет", – резюмировал Доценко.

Пользователи Сети не только восхитились результатами работы фотографа, но и по-новому взглянули на Казахстан.

– Казахстан – это Родина не только яблок, но и тюльпанов. Многие думают, что Голландия – родина тюльпанов, но у них растут только культурные сорта, дикого нет ни одного тюльпана, а у нас растет несколько видов диких тюльпанов и именно они дали начало всем остальным!

– Какая красота у нас. Прям картинка из детства, на коробке казахстанских конфет, перевязанные красной ленточкой были такие картинки с нашими горами и маки. Помните?

– Как прекрасен наш Казахстан! Как многое о нем открываете вы для нас! Спасибо!

– Живу в Каратау и не знаю, что у нас такая красота!

12 мая Доценко опубликовал серию фотографий маковых полей и колоритного чабана, образ которого покорил пользователей Сети.

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