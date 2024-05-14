Баян Алагузова о кино в Казахстане и США: Между нами пропасть

Продюсер, актриса и бизнесвумен Баян Алагузова побывала в знаменитом парке и киностудии Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе, после чего сравнила киноиндустрии Казахстана и Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Алагузова вспомнила, как 10 лет назад ее старшая дочь Айсауле Бакытбек приехала на каникулы из Лос-Анджелеса и взахлеб рассказывала о Universal Studios: "Мааааама, тебе обязательно нужно туда сходить, это невероятно, круто, незабываемо".

"Ну вот, я сходила, немного болит голова после горок Гарри Поттера, но сходить стоит?! Это действительно круто, хочется взять и перевезти всю студию в Казахстан вместе со всей богатейшей киноисторией и новыми технологиями. Между нами пропасть", – написала продюсер под публикацией, сделанной в Instagram 14 мая 2024 года.

Подписчики поблагодарили Баян за то, что благодаря ей им удалось своими глазами увидеть Universal Studios. Также они вновь закидали продюсера комплиментами:

"Молодец Баян!"

"Баян, вы такая молодая".

"Пусть и нам повезет побывать там".

"Баян, рахмет, благодаря вам все увидели, глаза порадовали. Вы – прелесть!"

Universal Studios Hollywood – расположенные в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) тематический парк и киностудия. Такие же парки есть в Японии, Сингапуре и Корее.

О том, что Баян Алагузова с семьей уехала в США, стало известно 7 мая 2024 года из публикаций продюсера в соцсетях.

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А 10 мая продюсер поделилась с подписчиками радостной новостью – американский популярный рэпер Снуп Дог записал вместе с ее группой КешYOU клип.