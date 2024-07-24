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На фоне скандального выступления в России заблокировали счета Глюкозы

счета Глюкозы заблокировали из-за долгов по налогам, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 23:01 Фото: Instagram/glukozamusic
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Глюкоза, сообщает Zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, певица оказалась должна налоговой почти 263 тыс. рублей (более 1,4 млн тенге).

Как уточняется, заморозка счетов произошла спустя несколько дней после концерта Глюкозы в Красноярске. 

Ранее, 20 июля, Глюкоза ошеломила зрителей на концерте в Красноярске. После распространения скандального ролика в социальных сетях юзеры буквально атаковали ее на странице в Instagram. Затем артистка объяснила свое скандальное выступление и извинилась перед поклонниками.

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