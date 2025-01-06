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Культура и шоу-бизнес

Бьянка Цензори отметила 30-летие на Мальдивах

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 02:10 Фото: Х/ye_world_
5 января австралийская архитектор и модель Бьянка Цензори отметила рождения с Канье Уэстом, в кругу родных и друзей, сообщает Zakon.kz.

Вечеринка прошла в пятизвездочном мальдивском курорте стоимостью шесть тыс. долларов за ночь, пишет The Mirror. Эпатажная пара прибыла на остров на Новый год вместе с членами семьи модели.

Судя по странице Канье в Х, 47-летний певец поздравил жену, исполнив для нее несколько треков. Помимо этого Бьянка танцевала с 50-летней актрисой Пенелопой Крус. К слову это видео вызвало резонанс в Сети. Торт имениннице подарили настолько высокий, что прежде чем его разрезать модели даже пришлось подняться по лестнице.

Куда скромнее отметила на днях свой 50-летний юбилей российская продюсер Яна Рудковская. Более того она подчеркнула, что отмечает его на работе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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