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Пьет кровь молодых мужчин: Лазарев и Басков "раскрыли" секрет молодости Леры Кудрявцевой

Пьет кровь молодых мужчин: Лазарев и Басков "раскрыли" секрет молодости Леры Кудрявцевой, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 18:04 Фото: Instagram/leratv
Накануне, 19 мая 2024 года, у российской теле- и радиоведущей Леры Кудрявцевой был день рождения. Ей исполнилось 53 года. В связи с этим коллеги по цеху Сергей Лазарев и Николай Басков записали имениннице видеообращение, сообщает Zakon.kz.

По словам артистов, им пришлось записать видеопоздравление, потому что они не смогли дозвониться до телеведущей.

"Дорогая Валерия Львовна, дело в том, что до вас не дозвониться, но два самых красивых мужчины страны хотят поздравить тебя с днем рождения. Ты, как всегда, вечно молодая. Не знаю, что ты пьешь... Кровь молодых мужчин она пьет... Лерочка, мы тебя поздравляем, красавица, умница. Будь здоровой, продолжай быть такой же красивой, радуй нас. Ты не меняешься, жена графа Дракулы... Целуем тебя, с днем рождения!" – сказали Сергей Лазарев и Николай Басков.

Также Басков добавил: "С днем рождения от твоего бывшего (указав на Лазарева. – Прим. ред.) и от твоего будущего (указав на себя. – Прим. ред.)"

"И привет настоящему", – заключил Сергей Лазарев.

14 февраля 2024 года стало известно, что Лера Кудрявцева сломала ногу, у нее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Затем она опубликовала селфи из больницы.

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