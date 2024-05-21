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Баян Алагузова рассказала о трудностях при возвращении в Казахстан из США

Баян Алагузова планы, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 12:23 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская телеведущая и продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками планами на будущее и рассказала, как привыкает к местному времени после поездки в Америку, сообщает Zakon.kz.

Актриса уточнила, что все еще не может прийти в привычное русло.

"Джетлаг протекает сложно. Неожиданно, это для меня впервые. Самое интересное, что через два дня мне снова лететь в Европу", – отметила Алагузова 21 мая 2024 года на странице в Instagram.

Там, по ее словам, разница во времени семь часов.

"Быть приглашенным гостем "Формулы-1" мне еще не приходилось. Далее направляюсь в Рим на крутой эвент BULGARI", – заключила Алагузова.

Комментаторы восхитились насыщенной жизнью звезды, отметив:

  • какая классная и интересная жизнь!
  • удачи вам во всем;
  • Вы – наша гордость;
  • пусть все пройдет на лайте;
  • красотка.

В начале мая 2024 года Алагаузова улетела в Америку для съемок клипа группы КешYOU с популярным рэпером Снуп Доггом.

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Позднее бизнесвумен опубликовала кадры со съемок нового клипа.

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