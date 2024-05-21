Баян Алагузова рассказала о трудностях при возвращении в Казахстан из США

Известная казахстанская телеведущая и продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками планами на будущее и рассказала, как привыкает к местному времени после поездки в Америку, сообщает Zakon.kz.

Актриса уточнила, что все еще не может прийти в привычное русло.



"Джетлаг протекает сложно. Неожиданно, это для меня впервые. Самое интересное, что через два дня мне снова лететь в Европу", – отметила Алагузова 21 мая 2024 года на странице в Instagram.

Там, по ее словам, разница во времени семь часов.

"Быть приглашенным гостем "Формулы-1" мне еще не приходилось. Далее направляюсь в Рим на крутой эвент BULGARI", – заключила Алагузова.

Комментаторы восхитились насыщенной жизнью звезды, отметив:

какая классная и интересная жизнь!

удачи вам во всем;

Вы – наша гордость;

пусть все пройдет на лайте;

красотка.

В начале мая 2024 года Алагаузова улетела в Америку для съемок клипа группы КешYOU с популярным рэпером Снуп Доггом.

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Позднее бизнесвумен опубликовала кадры со съемок нового клипа.