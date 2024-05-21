Баян Алагузова рассказала о трудностях при возвращении в Казахстан из США
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская телеведущая и продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками планами на будущее и рассказала, как привыкает к местному времени после поездки в Америку, сообщает Zakon.kz.
Актриса уточнила, что все еще не может прийти в привычное русло.
"Джетлаг протекает сложно. Неожиданно, это для меня впервые. Самое интересное, что через два дня мне снова лететь в Европу", – отметила Алагузова 21 мая 2024 года на странице в Instagram.
Там, по ее словам, разница во времени семь часов.
"Быть приглашенным гостем "Формулы-1" мне еще не приходилось. Далее направляюсь в Рим на крутой эвент BULGARI", – заключила Алагузова.
Комментаторы восхитились насыщенной жизнью звезды, отметив:
- какая классная и интересная жизнь!
- удачи вам во всем;
- Вы – наша гордость;
- пусть все пройдет на лайте;
- красотка.
В начале мая 2024 года Алагаузова улетела в Америку для съемок клипа группы КешYOU с популярным рэпером Снуп Доггом.
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Позднее бизнесвумен опубликовала кадры со съемок нового клипа.
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