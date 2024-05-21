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"Напомнила Шерон Стоун и принцессу Диану": Кристина Асмус резко сменила имидж

&quot;Напомнила Шерон Стоун и принцессу Диану&quot;: Кристина Асмус резко сменила имидж, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 14:11 Фото: Instagram/asmuskristina
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус подстриглась под мальчика. Поклонников восхитила резкая смена имиджа, но нашлись и те, кому новая прическа артистки пришлась не по душе, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, сделанной в Instagram 20 мая 2024 года, актриса написала: "Не ищите смыслы там, где их нет".

"Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!" – объяснила Кристина Асмус.

Подписчики закидали артистку комплиментами. Они также отметили, что с новой прической Кристина Асмус стала напоминать американскую актрису Шэрон Стоун и принцессу Диану:

  • "Ну очень красиво!"
  • "С Шэрон Стоун схожесть".
  • "Почему-то напомнила принцессу Диану".
  • "Тебе очень подходит, прям француженка".
  • "С такими красивыми глазами хоть лысой".
  • "Шерон Стоун. Сразу ассоциация. Круто и идет".

Но нашлись среди комментаторов и те, кто отметил, что актрисе больше шли длинные волосы. По их словам, с короткой прической Кристина Асмус стала выглядеть намного старше:

  • "С длинными вам больше шло".
  • "Все круто, но длинные волосы – это длинные волосы".
  • "А что за мужик? Куда делась Кристина? Это ее парень?"
  • "Ну нет, вообще не идет, намного старше стала выглядеть".
  • "Красивой внешности, конечно, все к лицу, но будто из 20 в 40 – из молодой девчонки во взрослую женщину".

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28 февраля 2024 года Кристина Асмус намекнула на воссоединение с бывшим мужем Гариком Харламовым. Но 7 мая стало известно, что ведущий телепроекта Comedy Club сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук. Это вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков.

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