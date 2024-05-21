"Напомнила Шерон Стоун и принцессу Диану": Кристина Асмус резко сменила имидж
Под публикацией, сделанной в Instagram 20 мая 2024 года, актриса написала: "Не ищите смыслы там, где их нет".
"Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!" – объяснила Кристина Асмус.
Подписчики закидали артистку комплиментами. Они также отметили, что с новой прической Кристина Асмус стала напоминать американскую актрису Шэрон Стоун и принцессу Диану:
- "Ну очень красиво!"
- "С Шэрон Стоун схожесть".
- "Почему-то напомнила принцессу Диану".
- "Тебе очень подходит, прям француженка".
- "С такими красивыми глазами хоть лысой".
- "Шерон Стоун. Сразу ассоциация. Круто и идет".
Но нашлись среди комментаторов и те, кто отметил, что актрисе больше шли длинные волосы. По их словам, с короткой прической Кристина Асмус стала выглядеть намного старше:
- "С длинными вам больше шло".
- "Все круто, но длинные волосы – это длинные волосы".
- "А что за мужик? Куда делась Кристина? Это ее парень?"
- "Ну нет, вообще не идет, намного старше стала выглядеть".
- "Красивой внешности, конечно, все к лицу, но будто из 20 в 40 – из молодой девчонки во взрослую женщину".
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