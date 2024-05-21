"Напомнила Шерон Стоун и принцессу Диану": Кристина Асмус резко сменила имидж

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус подстриглась под мальчика. Поклонников восхитила резкая смена имиджа, но нашлись и те, кому новая прическа артистки пришлась не по душе, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, сделанной в Instagram 20 мая 2024 года, актриса написала: "Не ищите смыслы там, где их нет".

"Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!" – объяснила Кристина Асмус.

Подписчики закидали артистку комплиментами. Они также отметили, что с новой прической Кристина Асмус стала напоминать американскую актрису Шэрон Стоун и принцессу Диану:

"Ну очень красиво!"

"С Шэрон Стоун схожесть".

"Почему-то напомнила принцессу Диану".

"Тебе очень подходит, прям француженка".

"С такими красивыми глазами хоть лысой".

"Шерон Стоун. Сразу ассоциация. Круто и идет".

Но нашлись среди комментаторов и те, кто отметил, что актрисе больше шли длинные волосы. По их словам, с короткой прической Кристина Асмус стала выглядеть намного старше:

"С длинными вам больше шло".

"Все круто, но длинные волосы – это длинные волосы".

"А что за мужик? Куда делась Кристина? Это ее парень?"

"Ну нет, вообще не идет, намного старше стала выглядеть".

"Красивой внешности, конечно, все к лицу, но будто из 20 в 40 – из молодой девчонки во взрослую женщину".

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