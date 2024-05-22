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Жена Ильи Ильина шокировала общественность

Жена Ильи Ильина шокировала общественность, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:25 Фото: Instagram/ilyailyinforever
Накануне, 21 мая 2024 года, в семье известного казахстанского Ильи Ильина отмечали радостное событие – его младшей дочери исполнилось три месяца. В связи с этим супруга именитого спортсмена Татьяна поделилась семейным снимком в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией она оставила эмоциональную запись.

"Друзья, эти эмоции невозможно передать словами! Такой фонтан чувства любви! Любви к любимому мужчине! Любви к сыну! Любви к дочерям! Наше маленькое чудо как будто с новой силой разбудило это чувство! Друзья, поделитесь, у вас когда-нибудь были такие эмоции?!" – написала Татьяна Ильина.

Фолловеры пожелали счастья супругам. Некоторые из них были шокированы, что у Татьяны есть взрослый сын:

  • "Будьте счастливы и любимы и любите, цените друг друга".
  • "Татьяна, а доченька-то Аили – вылитая папа, счастливая будет!"
  • "Какие вы красивые! Приятно смотреть на счастье, заряжаешься как будто!"
  • "Я не знала, что у вас есть сын. Вы такая молодая. Я в шоке. Самая красивая семья".
  • "Прекрасное чувство, неописуемое, удивительное. Кто такой парень в очках? Братишка?"
  • "Какой приятный сын, видно любит маму, теперь есть у него сестренка. Илья – достойный мужчина, он любит детей... Хорошая семья, красивые. Татьяна и Аили – милые красавицы!"

В Stories жена Ильина подтвердила, что на семейном фото за спиной стоит ее сын, которому 22 года.

Жена Ильи Ильина шокировала общественность, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:25

Фото: Instagram/ilyina_tatyana_

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Ранее Илья Ильин и его супруга показали свое трехмесячное счастье. Подробнее об этом здесь.

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