Жена Ильи Ильина шокировала общественность

Накануне, 21 мая 2024 года, в семье известного казахстанского Ильи Ильина отмечали радостное событие – его младшей дочери исполнилось три месяца. В связи с этим супруга именитого спортсмена Татьяна поделилась семейным снимком в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией она оставила эмоциональную запись.

"Друзья, эти эмоции невозможно передать словами! Такой фонтан чувства любви! Любви к любимому мужчине! Любви к сыну! Любви к дочерям! Наше маленькое чудо как будто с новой силой разбудило это чувство! Друзья, поделитесь, у вас когда-нибудь были такие эмоции?!" – написала Татьяна Ильина.

Фолловеры пожелали счастья супругам. Некоторые из них были шокированы, что у Татьяны есть взрослый сын:

"Будьте счастливы и любимы и любите, цените друг друга".

"Татьяна, а доченька-то Аили – вылитая папа, счастливая будет!"

"Какие вы красивые! Приятно смотреть на счастье, заряжаешься как будто!"

"Я не знала, что у вас есть сын. Вы такая молодая. Я в шоке. Самая красивая семья".

"Прекрасное чувство, неописуемое, удивительное. Кто такой парень в очках? Братишка?"

"Какой приятный сын, видно любит маму, теперь есть у него сестренка. Илья – достойный мужчина, он любит детей... Хорошая семья, красивые. Татьяна и Аили – милые красавицы!"

В Stories жена Ильина подтвердила, что на семейном фото за спиной стоит ее сын, которому 22 года.

Фото: Instagram/ilyina_tatyana_

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