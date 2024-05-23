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Самый известный клоун Казахстана в 71 год получил первую госнаграду

Самый известный клоун Казахстана в 71 год получил первую госнаграду, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 19:23 Фото: Instagram/muturganov_murat
Казахстанский клоун и фокусник Карим Мутурганов получил первую государственную награду. Об этом событии написал его сын на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Публикация Мурата Мутурганова размещена 23 мая 2023 года.

"Вот и настал день, когда папа получил первую государственную награду! Да, вы не ослышались, первая папина награда! Дело в том, что папа никогда не гнался за славой и наградами, он просто трудился во благо зрителей и своей страны".Мурат Мутурганов

Министр культуры и информация Аида Балаева также посвятила пост этому событию.

"С большим удовольствием вручила от имени главы государства орден "Курмет" одному из самых известных и заслуженных цирковых деятелей страны – Кариму Мутурганову". Аида Балаева

Балаева подчеркнула, что создатель ставшей уже легендарной цирковой труппы, артист, режиссер и фокусник Карим Маратович основал целую цирковую династию, известную как в Казахстане, так и за пределами страны.

"Это заслуженная награда за верность зрителю, патриотизм, любовь к своему народу и профессии".Аида Балаева

Комментаторы поздравили артистов и пожелали долгих лет Кариму Мутурганову.

  • Крепкого здоровья папе и пусть исполняются мечты, цели и задачи, которых у вас совместно очень много. Удачи и поздравления.
  • Есть в этом мире правильная все-таки закономерность! Кариму долгих лет жизни!
  • Ваш отец заслуживает, мы его с детства знаем и уважаем как артиста.
  • Поздравляю вашу семью.
  • Это заслуженно на все миллион процентов, поздравляю.
  • Конечно, заслужил. Поздравляем тебя от всей души, – пишут пользователи Сети.

21 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства. Он заявил, что искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик.

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