Токаев высказался о первом визите в Катар
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на личной странице в Instagram рассказал о результатах первого государственного визита в Катар, сообщает Zakon.kz.
В сообщении, опубликованном 15 февраля 2024 года, президент уточнил:
"Я высоко оцениваю результаты первого государственного визита в Катар".
Также он отметил, что главным итогом содержательных переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани стал вывод казахско-катарских отношений на уровень стратегического партнерства.
"Убедительным свидетельством особого характера сотрудничества между двумя странами служит и солидный пакет подписанных в ходе визита документов. Мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество с государством Катар на благо наших братских народов".Касым-Жомарт Токаев
Токаев прибыл в Катар вечером 13 февраля 2024 года.
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Уже 14 февраля были проведены переговоры с эмиром Катара. Кроме того, Акорда опубликовала список документов, подписанных в Катаре. В него вошли девять документов.
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