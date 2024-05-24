Джамиля Серкебаева анонсировала выход нового клипа

Заслуженный деятель Казахстана, первая скрипка Монте-Карло 2004 и член джазовой ассоциации Нью-Йорка Джамиля Серкебаева рассказала о выходе нового клипа, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram талантливая артистка и музыкант разместила несколько живописных фотографий и видео, предвещающих выход нового клипа с ее участием. Известно, что это будет инструментальная композиция при совместном участии казахстанской группы.

Артистка также поделилась с подписчиками бэкстейджем со съемок клипа.

"Премьера клипа состоится через несколько дней", – заинтригованно подписала анонс артистка.

Фото: Instagram/jamilya_serkebaeva_violin

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