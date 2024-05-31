Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой

Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев ночью 31 мая 2024 года, как и обещал ранее, выпустил песню, которую посвятил убитой казахстанке Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель искусств РФ объяснил в своем Instagram, почему он решил написать песню Salta.

"Премьера песни состоялась на всех площадках. Я просто хотел, чтобы она жила в этой мелодии, чтобы больше никто не мог ее тронуть", – сказал Максим Фадеев.

Казахстанцев до глубины души тронула новая композиция российского композитора:

"Низкий вам поклон, Максим Александрович, от казахстанцев. Снова слезы".

"Спасибо вам, Максим. Вы не просто гениальный музыкант, вы еще человек с огромным добрым сердцем!"

"Посвящая песню Салте, Максим посвятил, мне кажется, всем пострадавшим женщинам, девушкам от ужасного насилия".

"Мы ждали эту песню, чтобы Салта жила. Спасибо великому творцу песни, затронули душу и сердце. Россия, гордитесь редким бриллиантом".

Также песню о сестре оценил брат Нукеновой.

"Спасибо, Максим, просто до слез", – написал Айтбек Амангельды.

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Напомним, 13 мая 2024 года экс-министра Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Двоюродный брат и директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве преступления, получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.