Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой

Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:59 Фото: Instagram/fadeevmaxim, Instagram/aitym
Российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев ночью 31 мая 2024 года, как и обещал ранее, выпустил песню, которую посвятил убитой казахстанке Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный деятель искусств РФ объяснил в своем Instagram, почему он решил написать песню Salta.

"Премьера песни состоялась на всех площадках. Я просто хотел, чтобы она жила в этой мелодии, чтобы больше никто не мог ее тронуть", – сказал Максим Фадеев.

Казахстанцев до глубины души тронула новая композиция российского композитора:

  • "Низкий вам поклон, Максим Александрович, от казахстанцев. Снова слезы".
  • "Спасибо вам, Максим. Вы не просто гениальный музыкант, вы еще человек с огромным добрым сердцем!"
  • "Посвящая песню Салте, Максим посвятил, мне кажется, всем пострадавшим женщинам, девушкам от ужасного насилия".
  • "Мы ждали эту песню, чтобы Салта жила. Спасибо великому творцу песни, затронули душу и сердце. Россия, гордитесь редким бриллиантом".

Также песню о сестре оценил брат Нукеновой.

"Спасибо, Максим, просто до слез", – написал Айтбек Амангельды.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:59
Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой
, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:59

Напомним, 13 мая 2024 года экс-министра Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Двоюродный брат и директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве преступления, получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Читайте также

Настя Ивлеева ушла в монастырь
Настя Ивлеева ушла в монастырь
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Фотограф показал фантастические облака над горами близ Алматы
Фотограф показал фантастические облака над горами близ Алматы
Динара Халдарова
Россия Казахстан 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: