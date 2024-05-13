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Смерть Салтанат Нукеновой: суд вынес приговор Байжанову

Смерть Салтанат Нукеновой: суд вынес приговор Байжанову, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:13 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны сегодня, 13 мая 2024 года, огласили приговор Бахытжану Байжанову – двоюродному брату Куандыка Бишимбаева, по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Его обвиняют в укрывательстве преступления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Приговор по уголовному делу в отношении Бишимбаева и Байжанова озвучила судья Айжан Кульбаева.

"Байжанова Бахытжана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 432 ("Укрывательство преступления". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание четыре года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Время содержания под стражей Байжанова с 11 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день за полтора дня", – зачитала судья.

Меру пресечения в отношении Бишимбаева и Байжанова в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу суд оставил прежним.

"Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу", – зачитала Айжан Кульбаева.

Также суд постановил взыскать:

  • с Бишимбаева в доход государства процессуальные издержки за производство судебных экспертиз в сумме 2 млн 306 тыс. 382 тенге;
  • с Байжанова – в сумме 3324 тенге;
  • с Бишимбаева в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 30 МРП в сумме 103 тыс. 500 тенге;
  • с Байжанова – в размере 20 МРП в сумме 69 тыс. тенге.

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Ранее сообщалось, что Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.

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