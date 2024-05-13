Смерть Салтанат Нукеновой: суд вынес приговор Байжанову

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В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны сегодня, 13 мая 2024 года, огласили приговор Бахытжану Байжанову – двоюродному брату Куандыка Бишимбаева, по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Его обвиняют в укрывательстве преступления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Приговор по уголовному делу в отношении Бишимбаева и Байжанова озвучила судья Айжан Кульбаева. "Байжанова Бахытжана Амирхановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 432 ("Укрывательство преступления". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание четыре года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Время содержания под стражей Байжанова с 11 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день за полтора дня", – зачитала судья. Меру пресечения в отношении Бишимбаева и Байжанова в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу суд оставил прежним. "Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу", – зачитала Айжан Кульбаева. Также суд постановил взыскать: с Бишимбаева в доход государства процессуальные издержки за производство судебных экспертиз в сумме 2 млн 306 тыс. 382 тенге;

процессуальные издержки за производство судебных экспертиз в сумме 2 млн 306 тыс. 382 тенге; с Байжанова – в сумме 3324 тенге;

с Бишимбаева в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 30 МРП в сумме 103 тыс. 500 тенге;

принудительный платеж в размере 30 МРП в сумме 103 тыс. 500 тенге; с Байжанова – в размере 20 МРП в сумме 69 тыс. тенге. Материал по теме Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео Ранее сообщалось, что Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Читайте также Приговор по делу Бишимбаева и Байжанова: разъяснение Верховного суда Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео Институт транспорта и логистики создадут в Казахстане

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