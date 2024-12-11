"Уят": подписчики пристыдили родителей Кайрата Нуртаса за видео

Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова решила не отставать от современных трендов и сняла с мужем Нуртасом новое видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик с танцем родители народного любимца Кайрата Нуртаса опубликовали в Instagram 10 декабря 2024 года.

"Игры, улыбки – это витамин, улыбайтесь. Не отставать же нам от тренда", – написала под публикацией Айдарбекова.

Но позитивный настрой Гульзиры и Нуртаса не оценили подписчики, которые пристыдили родителей Кайрата, напомнив им про возраст:

"Не идет".

"Что это было".

"Уят, взрослые же".

"Это вам не идет, уят".

"Я еще думала, что я старая".

"Разве еще не рано для весны?"

"Ужас, выглядит странно, не идет".

"Чуть-чуть выглядит странно, наверное, из-за возраста".

Несмотря на волну критики, нашлись среди фолловеров и те, кто поддержал Айдарбековых:

"Да, размяли косточки".

"Вообще прикол, Нуртас ага за любой кипиш".

"Классно, молодцы. Будьте всегда молоды душой!"

"Наверное, это доказательство тому, что с возрастом становишься, как ребенок".

"Что бы вы не снимали, вы – красивые, милые. Желаю вам всего самого наилучшего!"

"Наверное, им не спалось ночью. Как дети, но приятно смотреть. Вот так стареть – красиво".

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Отметим, что родители Нуртаса оказываются под волной негативных комментариев не первый раз. К примеру, 17 октября 2024 года Гульзира Айдарбекова порадовала поклонников публикацией с мужем, но хейтеры не оценили ее наряд.