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Культура и шоу-бизнес

"Уят": подписчики пристыдили родителей Кайрата Нуртаса за видео

&quot;Уят&quot;: подписчики пристыдили родителей Кайрата Нуртаса за видео, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:55 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова решила не отставать от современных трендов и сняла с мужем Нуртасом новое видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик с танцем родители народного любимца Кайрата Нуртаса опубликовали в Instagram 10 декабря 2024 года.

"Игры, улыбки – это витамин, улыбайтесь. Не отставать же нам от тренда", – написала под публикацией Айдарбекова.

Но позитивный настрой Гульзиры и Нуртаса не оценили подписчики, которые пристыдили родителей Кайрата, напомнив им про возраст:

  • "Не идет".
  • "Что это было".
  • "Уят, взрослые же".
  • "Это вам не идет, уят".
  • "Я еще думала, что я старая".
  • "Разве еще не рано для весны?"
  • "Ужас, выглядит странно, не идет".
  • "Чуть-чуть выглядит странно, наверное, из-за возраста".

Несмотря на волну критики, нашлись среди фолловеров и те, кто поддержал Айдарбековых:

  • "Да, размяли косточки".
  • "Вообще прикол, Нуртас ага за любой кипиш".
  • "Классно, молодцы. Будьте всегда молоды душой!"
  • "Наверное, это доказательство тому, что с возрастом становишься, как ребенок".
  • "Что бы вы не снимали, вы – красивые, милые. Желаю вам всего самого наилучшего!"
  • "Наверное, им не спалось ночью. Как дети, но приятно смотреть. Вот так стареть – красиво".

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Отметим, что родители Нуртаса оказываются под волной негативных комментариев не первый раз. К примеру, 17 октября 2024 года Гульзира Айдарбекова порадовала поклонников публикацией с мужем, но хейтеры не оценили ее наряд.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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