"Уят": подписчики пристыдили родителей Кайрата Нуртаса за видео
Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова решила не отставать от современных трендов и сняла с мужем Нуртасом новое видео, сообщает Zakon.kz.
Ролик с танцем родители народного любимца Кайрата Нуртаса опубликовали в Instagram 10 декабря 2024 года.
"Игры, улыбки – это витамин, улыбайтесь. Не отставать же нам от тренда", – написала под публикацией Айдарбекова.
Но позитивный настрой Гульзиры и Нуртаса не оценили подписчики, которые пристыдили родителей Кайрата, напомнив им про возраст:
- "Не идет".
- "Что это было".
- "Уят, взрослые же".
- "Это вам не идет, уят".
- "Я еще думала, что я старая".
- "Разве еще не рано для весны?"
- "Ужас, выглядит странно, не идет".
- "Чуть-чуть выглядит странно, наверное, из-за возраста".
Несмотря на волну критики, нашлись среди фолловеров и те, кто поддержал Айдарбековых:
- "Да, размяли косточки".
- "Вообще прикол, Нуртас ага за любой кипиш".
- "Классно, молодцы. Будьте всегда молоды душой!"
- "Наверное, это доказательство тому, что с возрастом становишься, как ребенок".
- "Что бы вы не снимали, вы – красивые, милые. Желаю вам всего самого наилучшего!"
- "Наверное, им не спалось ночью. Как дети, но приятно смотреть. Вот так стареть – красиво".
Материал по теме
Мама Кайрата Нуртаса обратилась к поклонникам
Отметим, что родители Нуртаса оказываются под волной негативных комментариев не первый раз. К примеру, 17 октября 2024 года Гульзира Айдарбекова порадовала поклонников публикацией с мужем, но хейтеры не оценили ее наряд.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript