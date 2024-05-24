Певицу Нюшу заподозрили в пластической операции
Фото: Instagram/nyusha_nyusha
33-летнюю российскую певицу Нюшу (Анну Шурочкину) фанаты заподозрили в пластике лица, сообщает Zakon.kz.
Подобные комментарии появились в ее Instagram-аккаунте после того, как артистка 24 мая выложила новые фотографии с красной дорожки премии телеканала RU.TV.
"Один из моих любимых выходов. Когда мы придумывали образ, очень хотелось, чтобы это была легенда, связанная с музыкой. Мы долго брейнштормили и решили, что это будет муза пения сирена…творческие проявления через визуал – это любовь", – написала Нюша.
Однако подписчики не оставили без внимания ее внешний вид, подвергнув его критике и заподозрив Нюшу в пластических изменениях:
- Выглядит не очень.
- Мне кажется, что в ее лице что-то изменилось.
- Перебор с филлерами.
Ранее стало известно, Нюша разводится с мужем Игорем Сивовым. Пара заявила, что сумела сохранить человеческие отношения ради двоих детей.
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