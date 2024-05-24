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Певицу Нюшу заподозрили в пластической операции

Певицу Нюшу заподозрили в пластической операции, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 01:52 Фото: Instagram/nyusha_nyusha
33-летнюю российскую певицу Нюшу (Анну Шурочкину) фанаты заподозрили в пластике лица, сообщает Zakon.kz.

Подобные комментарии появились в ее Instagram-аккаунте после того, как артистка 24 мая выложила новые фотографии с красной дорожки премии телеканала RU.TV.

"Один из моих любимых выходов. Когда мы придумывали образ, очень хотелось, чтобы это была легенда, связанная с музыкой. Мы долго брейнштормили и решили, что это будет муза пения сирена…творческие проявления через визуал – это любовь", – написала Нюша.

Однако подписчики не оставили без внимания ее внешний вид, подвергнув его критике и заподозрив Нюшу в пластических изменениях:

  • Выглядит не очень.
  • Мне кажется, что в ее лице что-то изменилось.
  • Перебор с филлерами.

Ранее стало известно, Нюша разводится с мужем Игорем Сивовым. Пара заявила, что сумела сохранить человеческие отношения ради двоих детей. 

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