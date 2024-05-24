Певицу Нюшу заподозрили в пластической операции

33-летнюю российскую певицу Нюшу (Анну Шурочкину) фанаты заподозрили в пластике лица, сообщает Zakon.kz.

Подобные комментарии появились в ее Instagram-аккаунте после того, как артистка 24 мая выложила новые фотографии с красной дорожки премии телеканала RU.TV.

"Один из моих любимых выходов. Когда мы придумывали образ, очень хотелось, чтобы это была легенда, связанная с музыкой. Мы долго брейнштормили и решили, что это будет муза пения сирена…творческие проявления через визуал – это любовь", – написала Нюша.

Однако подписчики не оставили без внимания ее внешний вид, подвергнув его критике и заподозрив Нюшу в пластических изменениях:

Выглядит не очень.

Мне кажется, что в ее лице что-то изменилось.

Перебор с филлерами.

Ранее стало известно, Нюша разводится с мужем Игорем Сивовым. Пара заявила, что сумела сохранить человеческие отношения ради двоих детей.