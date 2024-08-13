Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Певицу Нюшу осыпали комплиментами

Певицу Нюшу осыпали комплиментами, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 15:00 Фото: Instagram/nyusha_nyusha
Фанаты популярной российской певицы Нюши Шурочкиной заявили, что развод с Игорем Сивовым после семи лет брака артистке пошел на пользу, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу они пришли после публикаций Нюши в Instagram за 12 августа 2024 года. Сначала она опубликовала серию фотографий, на которых предстала на пуантах.

Позднее певица поделилась видео, где станцевала под свою новую песню.

Комментаторам новая композиция Нюши понравилась. Они также подчеркнули, что после развода от артистки веет уверенностью. Другие отметили, что рады возвращению певицы, которая после замужества забросила свою карьеру:

  • "Шикарная".
  • "Нереальная красоточка".
  • "Как шикарно звучит! Богиня вернулась".
  • "Она высвободилась! Чудо, а не Нюша! Свободы и любви".
  • "Я долго ждала вашего возвращения. Продолжайте в том же духе".
  • "Нюша вышла на новый уровень, уверенная, ценящая себя, зрелая и вкусная".
  • "Обожаю, именно сейчас она шикарна. Сочная, вкусная, сильная, как вино реально. И раньше нравилась мне, но сейчас в ней невероятно цепляющая энергия".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 15:00
Объявившая о разводе Нюша шокировала фанатов
, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 15:00

О том, что Нюша с мужем Игорем Сивовым официально объявили о разводе, стало известно 7 мая 2024 года.

Читайте также

&quot;Беззубый&quot; Владимир Пресняков рассмешил подписчиков
"Беззубый" Владимир Пресняков рассмешил подписчиков
Орландо Блум с Кэти Перри спрыгнули с вертолета в океан
Орландо Блум с Кэти Перри спрыгнули с вертолета в океан
Дочь Алсу и Абрамова покорила фанатов бархатным голосом
Дочь Алсу и Абрамова покорила фанатов бархатным голосом
Динара Халдарова
Россия 2024 год Нюша Артисты Музыканты Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: