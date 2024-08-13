Певицу Нюшу осыпали комплиментами

Фанаты популярной российской певицы Нюши Шурочкиной заявили, что развод с Игорем Сивовым после семи лет брака артистке пошел на пользу, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу они пришли после публикаций Нюши в Instagram за 12 августа 2024 года. Сначала она опубликовала серию фотографий, на которых предстала на пуантах.

Позднее певица поделилась видео, где станцевала под свою новую песню.

Комментаторам новая композиция Нюши понравилась. Они также подчеркнули, что после развода от артистки веет уверенностью. Другие отметили, что рады возвращению певицы, которая после замужества забросила свою карьеру:

"Шикарная".

"Нереальная красоточка".

"Как шикарно звучит! Богиня вернулась".

"Она высвободилась! Чудо, а не Нюша! Свободы и любви".

"Я долго ждала вашего возвращения. Продолжайте в том же духе".

"Нюша вышла на новый уровень, уверенная, ценящая себя, зрелая и вкусная".

"Обожаю, именно сейчас она шикарна. Сочная, вкусная, сильная, как вино реально. И раньше нравилась мне, но сейчас в ней невероятно цепляющая энергия".

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О том, что Нюша с мужем Игорем Сивовым официально объявили о разводе, стало известно 7 мая 2024 года.