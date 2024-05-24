Илья Ильин рассказал, почему он так счастлив в свои 36
Спортсмен отметил, что он счастлив отметить День рождения в узком семейном кругу: с родителями, любимой супругой Татьяной и с обоими дочерями: Миланой от первого брака и с маленькой Айли.
"Я счастлив, у меня есть новые цели, боль и утрату я уже давно пережил, а новые моменты счастья каждый день наполняют меня хорошей правильной энергией благодаря моим близким любимым людям. Я счастлив, здоров и готов побеждать", - написал в Instagram Илья Ильин.
На видео спортсмен загадал желание и задул свечку.
Подписчики от всей души поздравили спортсмена, написали много приятных слов на русском и казахском языках, назвав его гордостью Кызылорды и всего Казахстана:
- С днём рождением вас, Чемпион!
- Мы гордимся, всегда хвастаемся, что Илья наш земляк
- Ильин тамаша.Құтты болсын.Бақытты болыңыздар.Қазақ тілін бірінші орынға қойып жазғанына ризамыз.
Ранее сообщалось, что 24 мая свой День рождения отметил не менее яркий представитель Казахстана - популярный исполнитель Димаш Кудайберген. Он отпраздновал 30-летний юбилей.