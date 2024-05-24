Илья Ильин рассказал, почему он так счастлив в свои 36

Известному казахстанскому тяжелоатлету Илье Ильину 24 мая исполнилось 36 лет и в связи с этим событием он выложил в соцсети небольшое видео, где показал, как он встречает свой персональный новый год, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен отметил, что он счастлив отметить День рождения в узком семейном кругу: с родителями, любимой супругой Татьяной и с обоими дочерями: Миланой от первого брака и с маленькой Айли.

"Я счастлив, у меня есть новые цели, боль и утрату я уже давно пережил, а новые моменты счастья каждый день наполняют меня хорошей правильной энергией благодаря моим близким любимым людям. Я счастлив, здоров и готов побеждать", - написал в Instagram Илья Ильин.

На видео спортсмен загадал желание и задул свечку.





Подписчики от всей души поздравили спортсмена, написали много приятных слов на русском и казахском языках, назвав его гордостью Кызылорды и всего Казахстана:

С днём рождением вас, Чемпион!

Мы гордимся, всегда хвастаемся, что Илья наш земляк

Ильин тамаша.Құтты болсын.Бақытты болыңыздар.Қазақ тілін бірінші орынға қойып жазғанына ризамыз.

Ранее сообщалось, что 24 мая свой День рождения отметил не менее яркий представитель Казахстана - популярный исполнитель Димаш Кудайберген. Он отпраздновал 30-летний юбилей.