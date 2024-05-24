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Илья Ильин рассказал, почему он так счастлив в свои 36

Илья Ильин рассказал, почему он так счастлив в свои 36, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 04:31 Фото: Instagram.com/ilyailyinforever/
Известному казахстанскому тяжелоатлету Илье Ильину 24 мая исполнилось 36 лет и в связи с этим событием он выложил в соцсети небольшое видео, где показал, как он встречает свой персональный новый год, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен отметил, что он счастлив отметить День рождения в узком семейном кругу: с родителями, любимой супругой Татьяной и с обоими дочерями: Миланой от первого брака и с маленькой Айли.

"Я счастлив, у меня есть новые цели, боль и утрату я уже давно пережил, а новые моменты счастья каждый день наполняют меня хорошей правильной энергией благодаря моим близким любимым людям. Я счастлив, здоров и готов побеждать", - написал в Instagram Илья Ильин.

На видео спортсмен загадал желание и задул свечку.


Подписчики от всей души поздравили спортсмена, написали много приятных слов на русском и казахском языках, назвав его гордостью Кызылорды и всего Казахстана:

  • С днём рождением вас, Чемпион!
  • Мы гордимся, всегда хвастаемся, что Илья наш земляк
  • Ильин тамаша.Құтты болсын.Бақытты болыңыздар.Қазақ тілін бірінші орынға қойып жазғанына ризамыз.

Ранее сообщалось, что 24 мая свой День рождения отметил не менее яркий представитель Казахстана - популярный исполнитель Димаш Кудайберген. Он отпраздновал 30-летний юбилей.

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