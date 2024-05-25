Настя Ивлеева задолжала налоговой миллионы рублей

Известный российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, оскандалившаяся после "голой" вечеринки, оказалась должна налоговой службе более 11 миллионов рублей (54,3 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило 25 мая издание Baza в своем Telegram-канале.



Согласно данным, общая сумма задолженности Ивлеевой составляет 11 217 613 рублей. Период, за который был начислен данный долг, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева кардинально сменила имидж.

30 апреля 2024 года стало известно, что Настя Ивлеева удалила все посты в Instagram. А в начале мая оскандалившаяся блогер дала первое интервью после "голой" вечеринки.

