33-летняя Настя Ивлеева расстроила подписчиков

Известная российская телеведущая, актриса и блогер Анастасия Ивлеева раскрыла, какой цвет волос у нее на самом деле, сообщает Zakon.kz.

Пару дней назад 33-летняя инстадива предстала с новым цветом волос – она вернулась к образу блондинки. Новый имидж очень понравился ее поклонникам.

Но сегодня, 28 января 2025 года, Ивлеева опубликовала в Instagram новые снимки, в которых предстала в образе брюнетки.

"Шутки кончились", – написала она под публикацией.

Подписчики, которые лишь недавно ликовали, что Настя вернула прежний цвет волос (блонд), сильно расстроились:

"Жаль".

"Мда уж, с блондом лучше".

"Верни блонд, тебе очень идет".

"Что за эмоциональные качели?!"

"Где блонд?! Как ты могла с нами так шутить".

"Настя, что-то ты пытаешься-пытаешься, но честно, уже не то".

Преданные поклонники блогера восприняли шутку с юмором и отметили, что Ивлеевой идет абсолютно все:

"Мамочка в деле".

"Очень люблю на тебе этот цвет".

"Опять легенда, легенда возвращается".

"И все-таки это был парик! Все равно красоточка!"

"А мне кажется, она вообще в любом виде прекрасна".

"Настюша слишком universal, поэтому она всегда выглядит perfect, независимо от причин и ее цвета".

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Отметим, что привычным цветом волос для Насти Ивлеевой является блонд. Но после скандала с "голой вечеринкой" она переживала сложные времена. А в мае 2024 года блогер кардинально сменила имидж, перекрасившись в шатенку.