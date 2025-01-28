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Культура и шоу-бизнес

33-летняя Настя Ивлеева расстроила подписчиков

33-летняя Настя Ивлеева расстроила подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 16:49 Фото: Instagram/_agentgirl_
Известная российская телеведущая, актриса и блогер Анастасия Ивлеева раскрыла, какой цвет волос у нее на самом деле, сообщает Zakon.kz.

Пару дней назад 33-летняя инстадива предстала с новым цветом волос – она вернулась к образу блондинки. Новый имидж очень понравился ее поклонникам.

Но сегодня, 28 января 2025 года, Ивлеева опубликовала в Instagram новые снимки, в которых предстала в образе брюнетки.

"Шутки кончились", – написала она под публикацией.

Подписчики, которые лишь недавно ликовали, что Настя вернула прежний цвет волос (блонд), сильно расстроились:

  • "Жаль".
  • "Мда уж, с блондом лучше".
  • "Верни блонд, тебе очень идет".
  • "Что за эмоциональные качели?!"
  • "Где блонд?! Как ты могла с нами так шутить".
  • "Настя, что-то ты пытаешься-пытаешься, но честно, уже не то".

Преданные поклонники блогера восприняли шутку с юмором и отметили, что Ивлеевой идет абсолютно все:

  • "Мамочка в деле".
  • "Очень люблю на тебе этот цвет".
  • "Опять легенда, легенда возвращается".
  • "И все-таки это был парик! Все равно красоточка!"
  • "А мне кажется, она вообще в любом виде прекрасна".
  • "Настюша слишком universal, поэтому она всегда выглядит perfect, независимо от причин и ее цвета".

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Отметим, что привычным цветом волос для Насти Ивлеевой является блонд. Но после скандала с "голой вечеринкой" она переживала сложные времена. А в мае 2024 года блогер кардинально сменила имидж, перекрасившись в шатенку.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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