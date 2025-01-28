33-летняя Настя Ивлеева расстроила подписчиков
Пару дней назад 33-летняя инстадива предстала с новым цветом волос – она вернулась к образу блондинки. Новый имидж очень понравился ее поклонникам.
Но сегодня, 28 января 2025 года, Ивлеева опубликовала в Instagram новые снимки, в которых предстала в образе брюнетки.
"Шутки кончились", – написала она под публикацией.
Подписчики, которые лишь недавно ликовали, что Настя вернула прежний цвет волос (блонд), сильно расстроились:
- "Жаль".
- "Мда уж, с блондом лучше".
- "Верни блонд, тебе очень идет".
- "Что за эмоциональные качели?!"
- "Где блонд?! Как ты могла с нами так шутить".
- "Настя, что-то ты пытаешься-пытаешься, но честно, уже не то".
Преданные поклонники блогера восприняли шутку с юмором и отметили, что Ивлеевой идет абсолютно все:
- "Мамочка в деле".
- "Очень люблю на тебе этот цвет".
- "Опять легенда, легенда возвращается".
- "И все-таки это был парик! Все равно красоточка!"
- "А мне кажется, она вообще в любом виде прекрасна".
- "Настюша слишком universal, поэтому она всегда выглядит perfect, независимо от причин и ее цвета".
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Отметим, что привычным цветом волос для Насти Ивлеевой является блонд. Но после скандала с "голой вечеринкой" она переживала сложные времена. А в мае 2024 года блогер кардинально сменила имидж, перекрасившись в шатенку.