Димаш Кудайберген опубликовал кадры с концерта в Сербии
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 15 июля поделился с поклонниками новым видео, сообщает Zakon.kz.
Певец на своей странице в Instagram опубликовал кадры с фестиваля EXIT в Сербии, где он выступил хэдлайнером.
Как сказано на официальном сайте артиста, фестиваль EXIT прошел в уникальном месте – крепости Петроварадин, расположенной в городе Нови-Сад, на правом берегу Дуная.
"Хэдлайнерами открытия фестиваля выступили Димаш Кудайберген и Бурак Йетер, входящий в топ-100 лучших диджеев планеты. Безусловно, самым фестивальным произведением в репертуаре Димаша является Weekend – совместный трек турецкого и казахстанского музыкантов, и в нулевой день фестиваля он прозвучал под бурные овации тысяч зрителей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана.
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