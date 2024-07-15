Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген опубликовал кадры с концерта в Сербии

Димаш Кудайберген опубликовал кадры с концерта в Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 19:10 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 15 июля поделился с поклонниками новым видео, сообщает Zakon.kz.

Певец на своей странице в Instagram опубликовал кадры с фестиваля EXIT в Сербии, где он выступил хэдлайнером.


Как сказано на официальном сайте артиста, фестиваль EXIT прошел в уникальном месте – крепости Петроварадин, расположенной в городе Нови-Сад, на правом берегу Дуная.

"Хэдлайнерами открытия фестиваля выступили Димаш Кудайберген и Бурак Йетер, входящий в топ-100 лучших диджеев планеты. Безусловно, самым фестивальным произведением в репертуаре Димаша является Weekend – совместный трек турецкого и казахстанского музыкантов, и в нулевой день фестиваля он прозвучал под бурные овации тысяч зрителей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана. 

Читайте также

Сестра Шавката Рахмонова умилила фанатов роликом с мужем
Сестра Шавката Рахмонова умилила фанатов роликом с мужем
Айсулу Омарова
Кудайберген Димаш Сербия 2024 год Концерты Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
Участник из Казахстана занял первое место на конкурсе &quot;Славянского базара&quot;
Участник из Казахстана занял первое место на конкурсе "Славянского базара"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: