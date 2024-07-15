Димаш Кудайберген опубликовал кадры с концерта в Сербии

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 15 июля поделился с поклонниками новым видео, сообщает Zakon.kz.

Певец на своей странице в Instagram опубликовал кадры с фестиваля EXIT в Сербии, где он выступил хэдлайнером.





Как сказано на официальном сайте артиста, фестиваль EXIT прошел в уникальном месте – крепости Петроварадин, расположенной в городе Нови-Сад, на правом берегу Дуная.

"Хэдлайнерами открытия фестиваля выступили Димаш Кудайберген и Бурак Йетер, входящий в топ-100 лучших диджеев планеты. Безусловно, самым фестивальным произведением в репертуаре Димаша является Weekend – совместный трек турецкого и казахстанского музыкантов, и в нулевой день фестиваля он прозвучал под бурные овации тысяч зрителей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана.

